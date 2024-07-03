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Мобилизация мужчины в возрасте до 25 лет — адвокат объяснила вероятность

3 июля 2024 17:58
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
Адвокат объяснила, могут ли мобилизовать мужчину до 25 лет
Военнообязанные в ТЦК. Фото: "Новини.Pro"
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

В апреле этого года стартовал закон, который снизил мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Однако есть случаи, когда молодые мужчины до 25 лет могут попасть под мобилизацию.

Об этом рассказала адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения Актум Елена Хоменко в комментарии для Эспрессо в среду, 3 июля.

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Адвокат, специализирующийся на вопросах мобилизации, объяснила, что статус гражданина определяется наличием военно-учетного документа, а не возрастом. Если при первичной постановке на военный учет гражданин признан ограниченно пригодным по состоянию здоровья, он получает временное удостоверение военнообязанного. Этот статус означает отнесение к категории военнообязанных.

В результате отмены статуса "ограниченно пригодный" в Украине в мае 2024 года, лица, ранее признававшиеся непригодными к службе в мирное время, но ограниченно пригодными в военный период, теперь автоматически включаются в категорию военнообязанных.

"У нас есть три категории. Это пригодные, временно пригодные для определенных категорий службы (логистика, тыловые части, обеспечение или территориальный центр комплектования и социальной поддержки) и непригодные. Статус ограниченно пригодных отменен", — рассказала Елена Хоменко.

Если в мирное время личность в возрасте до 25 лет признана ограниченно годной или непригодной по болезни и это подтверждено документом, то ее все равно могут призвать на военную службу в случае войны.

"Что касается общей категории призывников или военнообязанных в возрасте до 25 лет, по новому законодательству, критериями отбора является прохождение базовой военной выучки. Но не забываем о том, что сейчас это лишь указано в законодательстве, но нет алгоритмов реализации прохождения базового общего военного подготовку, поскольку этот процесс будет запущен только со следующего года", — рассказала адвокат.

Она добавила, что белый билет освобождает только от срочной службы, но есть возможность мобилизовать личность независимо от этого документа. Важно помнить, что статус белого билета может быть пересмотрен. С 4 мая также изменились правила прохождения ВВК и перечень медицинских состояний, определяющих пригодность к службе. Многие болезни и состояния были исключены из этого перечня.

"Ограниченная пригодность определяется состоянием здоровья. Понимаем, что с возрастом состояние здоровья может только ухудшаться. Не забываем о наличии медицинских документов, выписок, медицинских заключений и правильной аргументации как до момента попадания в территориальные центры комплектования, так и во время прохождения военно-врачебной комиссии", — подчеркнула Хоменко.

Ранее мы сообщали о том, как законно отказаться от ВВК, которую заставляют пройти немедленно.

Напомним, мы писали, при каких условиях результат ВВК можно считать недействительным.

Также мы информировали, какие существуют основания для обжалования военно-врачебной комиссии.

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