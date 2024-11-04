Кого из родственников не могут мобилизовать в ВСУ

Мобилизация членов семьи в ВСУ — есть интересные нюансы
Согласно действующему законодательству о мобилизации, если все члены семьи подлежат призыву в ВСУ, их могут забрать на службу в армию. Однако, как всегда, есть отдельные нюансы, которые следует учитывать.
О них сообщает 24 Канал.
Кого из членов семьи не могут мобилизовать
В действительности семейные связи не влияют на возможность мобилизовать любое количество членов семьи. Однако закон содержит исключение. В частности, не подлежат призыву мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время АТО/ООС, а также во время полномасштабного вторжения России.
Близкими родственниками считаются:
- мужчина;
- жена;
- сын;
- дочь;
- отец;
- мать;
- дед;
- бабка;
- родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.
Кроме этого, забрать в армию не могут военнообязанных женщин и мужчин, имеющих несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящих военную службу.
Напомним, ранее заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что рейды со стороны ТЦК и СП обусловлены нежеланием украинцев становиться на военный учет.
Также он высказался по поводу увеличения количества случаев СОЧ и назвал метод, которым можно решить эту проблему по меньшей мере на 50%.
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