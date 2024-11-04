Кого из родственников не могут мобилизовать в ВСУ

Военнообязанные в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Согласно действующему законодательству о мобилизации, если все члены семьи подлежат призыву в ВСУ, их могут забрать на службу в армию. Однако, как всегда, есть отдельные нюансы, которые следует учитывать.

О них сообщает 24 Канал.

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Кого из членов семьи не могут мобилизовать

В действительности семейные связи не влияют на возможность мобилизовать любое количество членов семьи. Однако закон содержит исключение. В частности, не подлежат призыву мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время АТО/ООС, а также во время полномасштабного вторжения России.

Близкими родственниками считаются:

мужчина;

жена;

сын;

дочь;

отец;

мать;

дед;

бабка;

родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

Кроме этого, забрать в армию не могут военнообязанных женщин и мужчин, имеющих несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящих военную службу.

Напомним, ранее заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что рейды со стороны ТЦК и СП обусловлены нежеланием украинцев становиться на военный учет.

Также он высказался по поводу увеличения количества случаев СОЧ и назвал метод, которым можно решить эту проблему по меньшей мере на 50%.