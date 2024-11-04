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Мобілізація членів родини до ЗСУ — є цікаві нюанси

4 листопада 2024 02:11
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Кого з родичів не можуть мобілізувати в ЗСУ
Військовозобов'язані в ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Згідно з чинним законодавством щодо мобілізації, якщо всі члени сім'ї підлягають призову до ЗСУ, їх можуть забрати на службу до армії. Проте, як завжди, є окремі нюанси, які треба враховувати. 

Про них повідомляє 24 Канал.

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Кого з членів родини не можуть мобілізувати

Насправді сімейні зв'язки не впливають на можливість мобілізувати будь-яку кількість членів родини. Проте закон містить виняток. Зокрема, не підлягають призову чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час АТО/ООС, а також під час повномасштабного вторгнення Росії.

Близькими родичами вважаються:

  • чоловік;
  • дружина;
  • син;
  • дочка;
  • батько;
  • мати;
  • дід;
  • бабка;
  • рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.

Окрім цього, забрати до армії не можуть військовозобов'язаних жінок та чоловіків, які мають неповнолітню дитину та чоловіка (чи дружину), що проходить військову службу.

Нагадаємо, раніше заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що рейди з боку ТЦК та СП зумовлені небажанням українців ставати на військовий облік. 

Також він висловився з приводу збільшення кількості випадків СЗЧ та назвав метод, яким можна владнати цю проблему щонайменше на 50%. 

ТЦК та СП військовозобов'язані мобілізація війна в Україні ЗСУ

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