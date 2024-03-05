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Мобилизация бездомных в Украине — в России придумали очередной фейк

5 марта 2024 08:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Мобилизация бездомных в Украине — в России придумали очередной фейк
Бездомный на улице. Фото: MI100.INFO
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В России придумали новый фейк, что в Украине якобы мобилизуют бездомных в 119 бригаду территориальной обороны. Также, по словам оккупантов, из-за этого подразделения бригады якобы остались без соответствующего обеспечения. Однако это не так.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) во вторник, 5 марта.

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В ЦПД рассказали, что российские Telegram-каналы распространяют информацию о том, что 119 ОБрТрО в Черниговской области якобы мобилизовало бездомных. Также, по словам оккупантов, из-за этого подразделения бригады якобы остались без соответствующего обеспечения.

"Верифицировав информацию в 119 ОБрТрО, Центр сообщает, что это очередной вброс вражеской пропаганды, поскольку мобилизация входит в компетенцию ТЦК и СП, а не командование бригады. Кроме того, обеспечение личного состава в подразделениях проводится в соответствии со всеми нормами", — говорится в сообщении. .

В то же время в ведомстве напомнили, что ранее россияне уже распространяли фейки о 119 ОБрТрО, в частности, по набору в бригаду "девушек в возрасте от 16 до 30 лет, которые будут действовать на передовых позициях".

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Скриншот сообщения ЦПД в Teelgram

Напомним, недавно российские пропагандисты придумали новый фейк о мобилизации в Украине. На этот раз сетью распространяют информацию, что в украинских школах якобы травят детей, чьи родители не воюют.

Кроме того, оккупанты начали распространять фейк, что бойцы спецподразделения KRAKEN якобы убили двух гражданских за отказ отвечать на "националистическое поздравление".

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война в Украине
ЦПД

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