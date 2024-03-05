Мобілізація безхатьків в Україні — в Росії вигадали черговий фейк

Безхатько на вулиці. Фото: MI100.INFO

В Росії вигадали новий фейк, що в Україні нібито мобілізують безхатьків у 119 бригаду територіальної оборони. Також, за словами окупантів, через це підрозділи бригади буцімто залишилися без відповідного забезпечення. Однак це не правда.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації (ЦПД) у вівторок, 5 березня.

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Фейки росіян про мобілізацію безхатьків в Україні

У ЦПД розповіли, що російські Telegram-канали поширюють інформацію про те, що 119 ОБрТрО в Чернігівській області нібито мобілізувала безхатьків. Також, за словами окупантів, через це підрозділи бригади буцімто залишилися без відповідного забезпечення.

"Верифікувавши інформацію у 119 ОБрТрО, Центр повідомляє, що це черговий вкид ворожої пропаганди, оскільки мобілізація входить у компетенцію ТЦК та СП, а не командування бригади. Крім цього, забезпечення особового складу в підрозділах проводиться згідно з усіма нормами", — йдеться у повідомленні.

Водночас у відомстві нагадали, що раніше росіяни вже поширювали фейки про 119 ОБрТрО, зокрема щодо набору до бригади "дівчат віком від 16 до 30 років, яких задіюватимуть на передових позиціях".

Скриншот допису ЦПД в Teelgram

Нагадаємо, нещодавно російські пропагандисти вигадали новий фейк про мобілізацію в Україні. Цього разу мережею поширюють інформацію, що в українських школах нібито цькують дітей, чиї батьки не воюють.

Крім того, окупанти почали поширювати фейк, що бійці спецпідрозділу KRAKEN нібито вбили двох цивільних за відмову відповідати на "націоналістичне привітання".