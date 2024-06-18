Мобилизация автомобилей на нужды ВСУ, что требует закон от руководителей предприятий

Военные с автомобилем. Фото: te.20minut.ua

Каждый год предприятия должны предоставлять ТЦК информацию о наличии на их балансе автомобилей, которые могут быть мобилизованы на нужды ВСУ. Последним днем для предоставления такой информации является 20 июня.

Об этом говорится в Положении о военно-транспортной обязанности.

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Согласно статье 15 Положения о военно-транспортной обязанности, руководители всех предприятий, учреждений и организаций в особый период должны ежегодно подавать информацию о наличии, состоянии своей автомобильной техники, а также о работниках, эксплуатирующих эту технику.

Дедлайн для представления этой информации является 20 июня. Документы предоставляются в территориальные центры комплектования.

Штраф за незадекларированные автомобили

Административный кодекс Украины определяет и наказание за игнорирование этого требования — оно считается административным правонарушением.

"За такое нарушение предусмотрен штраф для должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений в размере от 34 000 до 59 500 грн", — говорится в соответствующей статье Кодекса.

Напомним, что ранее мы сообщали, как доказать, что ваше транспортное средство — единственный источник дохода, который нельзя мобилизовать.

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