Мобилизация автомобилей на нужды ВСУ, что требует закон от руководителей предприятий

Мобилизация автомобилей — какую информацию руководители предприятий должны сообщить в ТЦК
Каждый год предприятия должны предоставлять ТЦК информацию о наличии на их балансе автомобилей, которые могут быть мобилизованы на нужды ВСУ. Последним днем для предоставления такой информации является 20 июня.
Об этом говорится в Положении о военно-транспортной обязанности.
20 июня — дедлайн для владельцев автомобилей
Согласно статье 15 Положения о военно-транспортной обязанности, руководители всех предприятий, учреждений и организаций в особый период должны ежегодно подавать информацию о наличии, состоянии своей автомобильной техники, а также о работниках, эксплуатирующих эту технику.
Дедлайн для представления этой информации является 20 июня. Документы предоставляются в территориальные центры комплектования.
Штраф за незадекларированные автомобили
Административный кодекс Украины определяет и наказание за игнорирование этого требования — оно считается административным правонарушением.
"За такое нарушение предусмотрен штраф для должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений в размере от 34 000 до 59 500 грн", — говорится в соответствующей статье Кодекса.
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