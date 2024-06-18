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Мобілізація автомобілів — яку інформацію керівники підприємств мають повідомити у ТЦК

18 червня 2024 20:41
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Артур Кот
Редактор
Мобілізація автівок на потреби ЗСУ, що вимагає закон від керівників підприємств
Військові з автомобілем. Фото: te.20minut.ua
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

Кожного року підприємства мають надавати ТЦК інформацію про наявність на їхньому балансі автомобілів, які можуть бути мобілізовані на потреби ЗСУ. Останнім днем для подачі такої інформації є 20 червня.

Про це йдеться у Положенні про військово-транспортний обов'язок.

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20 червня — дедлайн для власників автомобілів

Згідно зі статтею 15 Положення про військово-транспортний обов’язок, керівники усіх підприємств, установ та організацій у особливий період мають щорічно подавати інформацію про наявність, стан своєї автомобільної техніки, а також про працівників, які експлуатують цю техніку.

Дедлайном для подання цієї інформації є 20 червня. Документи надаються у територіальні центри комплектування.

Штраф за незадекларовані автомобілі

Адміністративний кодекс України визначає і покарання за ігнорування цієї вимоги – воно вважається адміністративним правопорушенням.

"За таке порушення передбачено штраф для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об'єднань у розмірі від 34000 до 59500 грн", — йдеться у відповідній статті Кодексу.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, як довести, що ваш транспортний засіб — єдине джерело доходу, яке не можна мобілізувати. 

Нагадаємо, ми писали, чи заберуть у селян вантажівки на потреби ЗСУ за новим законом.

Також ми інформували, за яких обставин в ухилянтів можуть відбирати водійські права.

бізнес
ТЦК та СП
мобілізація
автомобіль
підприємства

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