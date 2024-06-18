Мобілізація автівок на потреби ЗСУ, що вимагає закон від керівників підприємств

Військові з автомобілем. Фото: te.20minut.ua

Кожного року підприємства мають надавати ТЦК інформацію про наявність на їхньому балансі автомобілів, які можуть бути мобілізовані на потреби ЗСУ. Останнім днем для подачі такої інформації є 20 червня.

Про це йдеться у Положенні про військово-транспортний обов'язок.

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20 червня — дедлайн для власників автомобілів

Згідно зі статтею 15 Положення про військово-транспортний обов’язок, керівники усіх підприємств, установ та організацій у особливий період мають щорічно подавати інформацію про наявність, стан своєї автомобільної техніки, а також про працівників, які експлуатують цю техніку.

Дедлайном для подання цієї інформації є 20 червня. Документи надаються у територіальні центри комплектування.

Штраф за незадекларовані автомобілі

Адміністративний кодекс України визначає і покарання за ігнорування цієї вимоги – воно вважається адміністративним правопорушенням.

"За таке порушення передбачено штраф для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об'єднань у розмірі від 34000 до 59500 грн", — йдеться у відповідній статті Кодексу.

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