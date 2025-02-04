Минобороны допустило в войска роботизированные комплексы Гимли

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Министерство обороны Украины допустило к использованию войском наземных роботизированных комплексов Гимли. Они способны подвозить боеприпасы и осуществлять эвакуацию.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны во вторник, 4 февраля.

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Наземные роботизированные комплексы Гимли

НРК Гимли — многоцелевая беспилотная платформа для задач в сложных боевых условиях.

Наземный роботизированный комплекс Гимли. Фото: Минобороны

"В зависимости от комплектации и навесного оборудования роботы выполняют задачи по эвакуации и перемещению личного состава, перевозке боеприпасов, имущества, выполнению других важных задач по обеспечению и поддержке. Кроме того, НРК Гимли может оснащаться оружием и выполнять функции мобильного боевого модуля, осуществляя огневое поражение вражеских целей", — говорится в сообщении.

В Минобороны отмечают, что роботы небольшого размера, поэтому их легко транспортировать. Гимли оборудованы бесшумным электрическим двигателем. Кроме того, полного заряда хватает на несколько часов непрерывной работы, а также они способны выполнять задачи в любое время суток.

Напомним, начальник Тыла Сил логистики ВСУ Сергей Булавко сообщил о служебном расследовании контракта на поставку противотанковой мины, которую закупило Агентство оборонных закупок.

Ранее украинская делегация приняла участие в заседании NCR и CIOR. В Минобороны заявили о готовности делиться боевым опытом с НАТО.