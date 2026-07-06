Минобороны: военные получат дополнительные 10 тыс. грн в июле

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Карина Приходько Редактор

В июле военнослужащие получат дополнительное вознаграждение в размере 10 тысяч гривен за службу в тылу за июнь. Средства поступят одновременно с дополнительным вознаграждением за непосредственное участие в боевых действиях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны.

Дополнительные 10 тыс. грн военным в июле

В ведомстве отметили, что выплаты, которые военные уже получили или получат в ближайшие дни, являются базовым денежным обеспечением. В настоящее время Минобороны, Генеральный штаб ВСУ и другие органы военного управления доводят до воинских частей порядок осуществления новых выплат за июнь.

В частности, боевые выплаты и вознаграждения за взятие оккупантов в плен будут начислены после издания командирами воинских частей соответствующих приказов с определением размера выплат каждому военнослужащему.

Вознаграждения за ударно-поисковые и штурмовые действия будут выплачиваться после поступления документов, подтверждающих выполнение таких задач. Если подтверждение поступит с опозданием, средства будут начислены уже в следующем месяце.

"Вместе с тем, в приказе № 260 Минобороны предусмотрено, что высшему штабу на подтверждение штурмовых действий предоставляется три суток", — говорится в сообщении.

Кроме того, выплаты за уничтожение живой силы противника будут производиться после проверки информации в системе "Дельта" и издания соответствующего приказа командира. Порядок проведения такой проверки в ведомстве пообещали обнародовать отдельно.

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