В приложении Резерв+ добавят функцию подписания контракта

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды войска. Теперь рекрутинг и подписание контракта с ВСУ можно будет осуществить через приложение "Резерв+".

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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Рекрутинг через Резерв+

По словам чиновника, теперь прямо в приложении "Резерв+" запустили возможность онлайн-рекрутинга. Там собрали наибольшее количество вакансий, существующее на сегодняшний день, — 4000.

"Благодаря этому инструменту гражданин или гражданка смогут выбрать наиболее релевантную для себя должность в Вооруженных силах Украины", — сказала Черногоренко.

Она объяснила, что Минобороны добавили такую функцию, чтобы все навыки и знания граждан, приобретенные в гражданской жизни, можно было использовать для победы над врагом. Министерство сфокусировалось на добровольном рекрутинге, поскольку это наиболее приемлемый и эффективный способ взаимодействия между государством и военнообязанными.

"Уже сейчас можно выбрать наиболее релевантную для себя должность, направление, даже бригаду. Можно ознакомиться с историей бригады, можно получить информацию о командире бригады, потому что очень важно понимать, в каком подразделении ты служишь", — уточнила замминистра.

Далее команда планирует создать возможность подписывать контракт в несколько нажатий прямо в приложении.

Напомним, в приложении "Дія" приостановили возможность бронировать сотрудников компаний. Это связано с аудитом уже забронированных военнообязанных.

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что после принятия нового закона о мобилизации в Украине возросло количество добровольцев.