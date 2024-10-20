В приложении Резерв+ добавят функцию подписания контракта

Минобороны запустило рекрутинг через Резерв+ и анонсировало еще одну функцию
В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды войска. Теперь рекрутинг и подписание контракта с ВСУ можно будет осуществить через приложение "Резерв+".
Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
Рекрутинг через Резерв+
По словам чиновника, теперь прямо в приложении "Резерв+" запустили возможность онлайн-рекрутинга. Там собрали наибольшее количество вакансий, существующее на сегодняшний день, — 4000.
"Благодаря этому инструменту гражданин или гражданка смогут выбрать наиболее релевантную для себя должность в Вооруженных силах Украины", — сказала Черногоренко.
Она объяснила, что Минобороны добавили такую функцию, чтобы все навыки и знания граждан, приобретенные в гражданской жизни, можно было использовать для победы над врагом. Министерство сфокусировалось на добровольном рекрутинге, поскольку это наиболее приемлемый и эффективный способ взаимодействия между государством и военнообязанными.
"Уже сейчас можно выбрать наиболее релевантную для себя должность, направление, даже бригаду. Можно ознакомиться с историей бригады, можно получить информацию о командире бригады, потому что очень важно понимать, в каком подразделении ты служишь", — уточнила замминистра.
Далее команда планирует создать возможность подписывать контракт в несколько нажатий прямо в приложении.
Напомним, в приложении "Дія" приостановили возможность бронировать сотрудников компаний. Это связано с аудитом уже забронированных военнообязанных.
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что после принятия нового закона о мобилизации в Украине возросло количество добровольцев.
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