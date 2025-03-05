Минобороны вводит электронные постановления ВВК

Прохождение ВВК. Фото: Depositphotos

В Медицинской информационной системе ВСУ заработал электронный кабинет для военно-врачебных комиссий. Теперь выводы будут оформляться быстрее и проще.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в среду, 5 марта.

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"Продолжаем реформу военно-врачебных комиссий, чтобы сделать процессы удобными и понятными для каждого украинца", — написал Умеров.

Глава оборонного ведомства отметил, что бумажные выводы уходят в прошлое. Теперь они будут оформляться онлайн: "быстро, просто, без бюрократии".

Как это должно работать:

Направление на ВВК из реестра "Оберіг" автоматически поступают в кабинет ВВК.

Выводы комиссий после осмотров военнообязанных автоматически поступают в "Оберіг" и быстрее отображаются в приложении "Резерв+".

Постановления по военнослужащим хранятся в МИС ВСУ.

"Раньше все писали от руки. Сегодня — переходим в цифровой формат", — отметил Умеров.

С 1 марта 2025 года оформлять электронные постановления могут военно-врачебные комиссии, которые прошли обучение, а с 1 апреля это станет обязательным для всех ВВК.

Напомним, мы рассказывали, законна ли ВВК, которую мужчина проходил в чужом ТЦК.

Также мы информировали, сколько времени дают военнообязанным мужчинам для прохождения ВВК в 2025 году.