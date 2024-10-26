Питание военных — в Минобороны установили требования по калорийности

Военные ВСУ в столовой. Фото: Armiуa.inform

Министерство обороны Украины установило требования к калорийности поставляемых для Вооруженных Сил продуктов. Решение было принято после выявления недостатков при проверках в воинских частях.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в субботу, 26 октября.

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Требования к калорийности

В Минобороны установили требования к калорийности основных продуктов, которые поставляют для нужд Сил обороны. Сообщается, что решение было принято после проверки воинских частей, где обнаружили определенные недостатки, в частности о наличии продуктов с заниженной калорийностью.

"В условиях войны физические и психологические нагрузки на военнослужащих чрезвычайно высоки. Поэтому особенно важно, чтобы продукты питания полностью удовлетворяли потребности наших защитников по питательности и энергетической ценности", — заявил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Ожидается, что закупочное агентство Минобороны ДОТ начнет использовать эти требования как приложение к государственным контрактам на закупку пищевых продуктов, которые вступят в силу с начала 2025 года.

Ранее энергетическую ценность определял сам поставщик на этапе заключения контракта с ДОТ.

Новые стандарты закреплены в документе "Требования к энергетической ценности некоторых пищевых продуктов по Каталогу продуктов питания, показатели которых определены государственными стандартами".

Напомним, издание NGL Media провело расследование относительно того, соответствуют ли продукты, которыми питаются украинские защитники, соответствующим стандартам.

Ранее мы писали о том, что Министерство обороны Украины приступило к комплексной проверке питания в воинских частях на северном, восточном и южном направлениях.