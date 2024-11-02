Реинтеграция для освобожденных из плена военных - первое медучреждение получило разрешение

Минобороны открывает Центр реинтеграции для военных
Первое украинское учреждение здравоохранения в системе Министерства обороны получило статус Центра реинтеграции для освобожденных из плена военнослужащих. Он уже работает в центральном регионе и оказывает необходимую помощь.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в субботу, 2 ноября.
Реинтеграция освобожденных из плена
"Медучреждение работает в центральном регионе и уже оказывает медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь нашим героям по возвращении из плена. Соответствующий статус заведение получило приказом Министерства обороны", — говорится в сообщении.
В Минобороны объяснили, что Центр реинтеграции — это специализированный комплекс, предоставляющий все услуги в одном месте: медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь, а также реинтеграционные мероприятия и помощь в получении справок и восстановлении документов. Пока он рассчитан на 100 мест с возможностью расширения до 200.
"Мы также уже получили первые предложения и пожелания от военнослужащих и медицинского персонала. Все они будут учтены Департаментом здравоохранения Минобороны", — добавили в министерстве.
Напомним, ряд стран обязались помочь в возвращении украинских детей из России.
Ранее Минобороны объясняло, что ждать семьи военного, если он попал в плен.
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