Реінтеграція для звільнених з полону військових - перший медзаклад отримав дозвіл

Реабілітація військових. Ілюстративне фото: Суспільне

Перший український заклад охорони здоров’я у системі Міністерства оборони отримав статус Центру реінтеграції для звільнених з полону військовослужбовців. Він вже працює в центральному регіоні та надає необхідну допомогу.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у суботу, 2 листопада.

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"Медзаклад працює в центральному регіоні і вже надає медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу нашим героям після повернення з полону. Відповідний статус заклад отримав наказом Міністерства оборони", — йдеться у повідомленні.



У Міноборони пояснили, що Центр реінтеграції — це спеціалізований комплекс, який надає всі послуги в одному місці: медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу, а також реінтеграційні заходи й допомога в отриманні довідок та відновленні документів. Наразі він розрахований на 100 місць з можливістю розширення до 200.



"Ми також вже отримали перші пропозиції та побажання від військовослужбовців і медичного персоналу. Усі вони будуть враховані Департаментом охорони здоров’я Міноборони", — додали у міністерстві.

Скриншот допису Міноборони

Нагадаємо, низка країн зобов'язалися допомогти у поверненні українських дітей з Росії.

Раніше Міноборони пояснювало, що очікувати родині військового, якщо той потрапив у російський полон.