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Минобороны развеяли пять самых распространенных мифов о Резерве+

5 июля 2024 11:09
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
ТОП-5 самых распространенных мифов в Резерв+
Применение Резерв+. Фото: УНИАН
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Министерстве обороны развеяли ТОП-5 мифов, из-за которых люди не обновляют данные в Резерв+. В частности, опровергли информацию о том, что с помощью этого приложения территориальные центры комплектования следят за военнообязанными.

Об этом рассказала заместитель главы Минобороны Екатерина Черногоренко.

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Пять основных мифов о Резерве+

В Минобороны ответили на пять главных оправданий военнообязанных, не желающих обновлять данные в Резерв+.

Миф 1 — военно-учетный документ в Резерв+ ни на что не влияет. Надо обращаться в ЦНАП.

В Минобороны объяснили, что это неправда — приложение Резерв+ и ЦНАП генерируют одинаковые документы.

Миф 2 — тот, кто обновляет данные через Резерв+, автоматически оказываются в розыске.

Согласно пояснениям Минобороны, такой статус появляется не из-за обновления данных в приложении, ЦНАП и ТЦК не дадут иного результата.

Миф 3 — страх, что данные могут украсть из-за Резерва+, а у ЦНАП не украдут.

Объяснение Минобороны — Резерв+ только отображает информацию из реестра ''Оберіг'' и не хранит ее на собственных серверах.

Миф 4 — страх перед электронной повесткой в Резерв+.

В Минобороны заверили, что такого не будет, поскольку законы Украины о войсках и мобилизации не знают, что такое электронная повестка.

Миф 5 — Резерв+ отслеживает геолокацию, чтобы затем ТЦК обнаружили военнообязанного.

В Минобороны заверили, что это конспирологическая теория. На самом деле, в любом смартфоне можно проверить, какие приложения имеют доступ к геоданным. Резерв+ нет никакой нужды в геолокации.

Ранее в Минобороны подтвердили, что пока мобильное приложение "Резерв+" не является официальным документом. Но в приложении появится новая функция — генератор QR-кода, после подтверждения обновления персональных данных. С таким кодом электронный документ станет официальным.

Также мы писали, что почти полтора миллиона украинцев обновили данные в приложении "Резерв+". Показатели регистрации продолжают расти.

война Минобороны Украина мифы мобилизация ТЦК и СП развенчиваем мифы резерв

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