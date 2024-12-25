На подготовку законопроекта о демобилизации предлагают выделить время до 18 марта 2025, — УП

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: de-jure.ua

Министерство обороны Украины обратилось в Комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки с просьбой о выделении большего срока на подготовку законопроекта об условиях демобилизации военных в период действия военного положения. Отсрочить подготовку законопроекта хотят до 18 марта 2025 года.

Как сообщила "Украинская правда", об этом заявил ее собеседник — представитель оборонного парламентского комитета. Также в распоряжении издания есть письмо министра обороны Рустема Умерова в Комитет ВР.

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Предложение касательно отсрочки подготовки законопроекта о демобилизации

По данным "Украинской правды", в письме к Комитету ВР Минобороны сообщило, что наработало законопроект об усовершенствовании механизмов ротации и определении порядка и условий увольнения со службы некоторых категорий бойцов. В частности, этот документ предусматривает установление новых правил касательно увольнения со службы и ротации военнослужащих, длительно выполняющих задачи в зоне боевых действий.

Законопроект направили на согласование в Генштаб ВСУ и Администрацию Государственной специальной службы транспорта, однако Генштаб такую инициативу не поддержал, объяснив это тем, что в случае ее реализации "ориентировочная численность военнослужащих, имеющих право на увольнение, будет составлять 108 тысяч человек (из них 14 тысяч офицеров), что в случае их одновременного увольнения приведет к существенному снижению укомплектованности личным составом боевых подразделений".

В письме в Комитет ВР Умеров отметил, что есть два альтернативных варианта соответствующего законопроекта. В частности, военным, которые три года непрерывно служили и не менее полутора лет находились в зоне боевых действий, предлагают предоставить два месяца реабилитации с последующим 30-дневным отпуском с сохранением ежемесячного денежного обеспечения, или одноразовый 90-дневный отпуск также с сохранением ежемесячных выплат. А командиров могут обязать к проведению ротации военных, которые в течение 90 дней участвовали в боевых действиях.

Напомним, юрист Наталья Гнатик рассказала, какие права есть у мобилизованных работников. Она подчеркнула, что за такими гражданами должны сохранить рабочие места, должности и средние зарплаты.

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