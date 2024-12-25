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Минобороны хочет отсрочить законопроект о демобилизации, — УП

25 декабря 2024 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
На подготовку законопроекта о демобилизации предлагают выделить время до 18 марта 2025, — УП
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: de-jure.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Министерство обороны Украины обратилось в Комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки с просьбой о выделении большего срока на подготовку законопроекта об условиях демобилизации военных в период действия военного положения. Отсрочить подготовку законопроекта хотят до 18 марта 2025 года.

Как сообщила "Украинская правда", об этом заявил ее собеседник — представитель оборонного парламентского комитета. Также в распоряжении издания есть письмо министра обороны Рустема Умерова в Комитет ВР.

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Предложение касательно отсрочки подготовки законопроекта о демобилизации

По данным "Украинской правды", в письме к Комитету ВР Минобороны сообщило, что наработало законопроект об усовершенствовании механизмов ротации и определении порядка и условий увольнения со службы некоторых категорий бойцов. В частности, этот документ предусматривает установление новых правил касательно увольнения со службы и ротации военнослужащих, длительно выполняющих задачи в зоне боевых действий.

Законопроект направили на согласование в Генштаб ВСУ и Администрацию Государственной специальной службы транспорта, однако Генштаб такую инициативу не поддержал, объяснив это тем, что в случае ее реализации "ориентировочная численность военнослужащих, имеющих право на увольнение, будет составлять 108 тысяч человек (из них 14 тысяч офицеров), что в случае их одновременного увольнения приведет к существенному снижению укомплектованности личным составом боевых подразделений".

В письме в Комитет ВР Умеров отметил, что есть два альтернативных варианта соответствующего законопроекта. В частности, военным, которые три года непрерывно служили и не менее полутора лет находились в зоне боевых действий, предлагают предоставить два месяца реабилитации с последующим 30-дневным отпуском с сохранением ежемесячного денежного обеспечения, или одноразовый 90-дневный отпуск также с сохранением ежемесячных выплат. А командиров могут обязать к проведению ротации военных, которые в течение 90 дней участвовали в боевых действиях.

Напомним, юрист Наталья Гнатик рассказала, какие права есть у мобилизованных работников. Она подчеркнула, что за такими гражданами должны сохранить рабочие места, должности и средние зарплаты.

Также мы сообщали, как внедрение повесток по почте повлияло на мобилизационный процесс. По мнению начальника отдела одного из киевских ТЦК Олега Коротченко, существенных изменений не произошло.

Верховная Рада Минобороны законопроект демобилизация военнослужащие Рустем Умеров

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