В Николаеве большинство работников критической инфраструктуры забронировано

Мэр Николаева Александр Сенкевич. Фото: t.me/senkevichonline

В Николаеве большинство работников критической инфраструктуры имеют бронь от мобилизации. Также в городе активно обучают женщин профессиям водителей общественного транспорта.

Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич в эфире День.LIVE в пятницу, 8 ноября.

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Ситуация с бронированием в Николаеве

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, при поддержке иностранных партнеров в городе идет обучение женщин на должности водителей автобусов и троллейбусов. 80% соискателей новой профессии — это именно женщины.

Планируется и финансирование подготовки молодых кадров в Николаевском строительном колледже.

"К нам приезжают потенциальные инвесторы и говорят: мы готовы финансировать проекты после войны. Мы отвечаем: хорошо после войны, но уже сейчас дайте нам технологии и оборудование, и мы будем готовить для вас будущих специалистов — молодежь, которая не подлежит мобилизации", — рассказал Сенкевич.

Напомним, недавно в Украине завершили аудит предприятий для бронирования, во время которого обнаружили не соответствующие ряду критериев.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине на бронирование могут рассчитывать производственные компании, занятые в производстве и ремонте военной продукции, техники и боеприпасов.