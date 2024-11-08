В Николаеве большинство работников критической инфраструктуры забронировано

Мэр Николаева высказался о брони на критических предприятиях
В Николаеве большинство работников критической инфраструктуры имеют бронь от мобилизации. Также в городе активно обучают женщин профессиям водителей общественного транспорта.
Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич в эфире День.LIVE в пятницу, 8 ноября.
Ситуация с бронированием в Николаеве
По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, при поддержке иностранных партнеров в городе идет обучение женщин на должности водителей автобусов и троллейбусов. 80% соискателей новой профессии — это именно женщины.
Планируется и финансирование подготовки молодых кадров в Николаевском строительном колледже.
"К нам приезжают потенциальные инвесторы и говорят: мы готовы финансировать проекты после войны. Мы отвечаем: хорошо после войны, но уже сейчас дайте нам технологии и оборудование, и мы будем готовить для вас будущих специалистов — молодежь, которая не подлежит мобилизации", — рассказал Сенкевич.
Напомним, недавно в Украине завершили аудит предприятий для бронирования, во время которого обнаружили не соответствующие ряду критериев.
Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине на бронирование могут рассчитывать производственные компании, занятые в производстве и ремонте военной продукции, техники и боеприпасов.
Читайте Новини.LIVE!