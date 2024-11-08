У Миколаєві більшість працівників критичної інфраструктури заброньовані

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: t.me/senkevichonline

У Миколаєві більшість працівників критичної інфраструктури мають бронь від мобілізації. Також у місті активно навчають жінок професій водіїв громадського транспорту.

Про це заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 8 листопада.

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За словами мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, за підтримки іноземних партнерів у місті триває навчання жінок на посади водіїв автобусів і тролейбусів. 80% здобувачів нової професії — це саме жінки.

Заплановане й фінансування підготовки молодих кадрів у Миколаївському будівельному коледжі.

"До нас приїжджають потенційні інвестори та кажуть: ми готові фінансувати проєкти після війни. Ми відповідаємо: добре, після війни, але вже зараз дайте нам технології та обладнання, і ми будемо готувати для вас майбутніх спеціалістів — молодь, яка не підлягає мобілізації", — розповів Сєнкевич.

Нагадаємо, нещодавно в Україні завершили аудит підприємств для бронювання, під час якого виявили ті, що не відповідають низці критеріїв.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні на бронювання можуть розраховувати виробничі компанії, зайняті у виготовленні та ремонті військової продукції, техніки та боєприпасів.