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Мер Миколаєва висловився про бронь на критичних підприємствах

8 листопада 2024 18:36
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
У Миколаєві більшість працівників критичної інфраструктури заброньовані
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: t.me/senkevichonline
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

У Миколаєві більшість працівників критичної інфраструктури мають бронь від мобілізації. Також у місті активно навчають жінок професій водіїв громадського транспорту.  

Про це заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 8 листопада. 

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За словами мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, за підтримки іноземних партнерів у місті триває навчання жінок на посади водіїв автобусів і тролейбусів. 80% здобувачів нової професії — це саме жінки.

Заплановане й фінансування підготовки молодих кадрів у Миколаївському будівельному коледжі.

"До нас приїжджають потенційні інвестори та кажуть: ми готові фінансувати проєкти після війни. Ми відповідаємо: добре, після війни, але вже зараз дайте нам технології та обладнання, і ми будемо готувати для вас майбутніх спеціалістів — молодь, яка не підлягає мобілізації", — розповів Сєнкевич. 

Нагадаємо, нещодавно в Україні завершили аудит підприємств для бронювання, під час якого виявили ті, що не відповідають низці критеріїв. 

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні на бронювання можуть розраховувати виробничі компанії, зайняті у виготовленні та ремонті військової продукції, техніки та боєприпасів.

ТЦК та СП критична інфраструктура громадський транспорт мобілізація бронювання Миколаїв

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