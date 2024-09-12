Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Мэр Конотопа обвинил ТЦК в том, что они зачастую не мобилизуют мажоров arrow

Мэр Конотопа обвинил ТЦК в том, что они зачастую не мобилизуют мажоров

12 сентября 2024 04:12
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Мэр Конотопа возмутился тем, что ТЦК в большинстве своем не мобилизует тех, кто имеет деньги и связи
Артем Семенихин. Скриншот видео
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В ВСУ сейчас служат около 95% простых ребят. А вот так называемых мажоров, разъезжающих на крутых автомобилях, ТЦК обычно не трогает.

Об этом в видеообращении во вторник, 10 сентября, заявил городской голова Конотопа Артем Семенихин.

Читайте также:

Мнение мэра об ошибках в мобилизационном процессе

"Из сел забрали практически всех, из коммунальных предприятий тоже практически всех, а вот из крутых авто почему-то не спешат забирать. Тех, у кого есть деньги и связи — почему-то не знаю ни одного случая, чтобы забрали... Ребята с контузиями — на нуле, а "мажоры" коньяк пьют", — выразил свое возмущение Семенихин.

Также мэр Конотопа вспомнил случай с горожанином, который отдыхает с семьей за границей, ездит на дорогой машине, но оформил попечительство по уходу за матерью, поэтому получил право на отсрочку.

"Я звонил (в ТЦК — прим. ред.) для того, чтобы узнать: тот человек, который имеет большие деньги, который ездит на классном автомобиле, который отправляет свою семью отдыхать во время войны за границу, — почему он не в армии?

Почему в армии сейчас служат водители наших автобусов? У нас сейчас нет достаточного количества транспорта на линии именно потому, что ТЦК позабирали наших водителей.У нас нет даже возможности отремонтировать кусок ржавой трубы, потому что забрали ребят", — отметил Семенихин.

Также важные новости дня по теме:

богатство мобилизация ТЦК и СП военнослужащие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 Украинка собирается привлечь ПриватБанк к ответственности — что случилось

Эксклюзив

06:48 Ветеран войны объяснил, почему на фронте нужны не все мужчины

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

06:30 Отсрочка по уходу за родителями — когда требования ТЦК некорректны

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

06:30 Цены на зерно в Украине — сколько стоит соя в сентябре

06:10 Если зарплата 15 тыс. грн — украинцам рассказали, какой ждать пенсии

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

05:43 В Беларуси покемонов обвинили в шпионаже — следили за военными объектами

05:11 Как украинцам подготовиться к блекаутам и зиме — заместитель министра энергетики дал советы

07:01 Украинка собирается привлечь ПриватБанк к ответственности — что случилось

Эксклюзив

06:48 Ветеран войны объяснил, почему на фронте нужны не все мужчины

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

06:30 Отсрочка по уходу за родителями — когда требования ТЦК некорректны

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

06:30 Цены на зерно в Украине — сколько стоит соя в сентябре

06:10 Если зарплата 15 тыс. грн — украинцам рассказали, какой ждать пенсии

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

05:43 В Беларуси покемонов обвинили в шпионаже — следили за военными объектами

05:11 Как украинцам подготовиться к блекаутам и зиме — заместитель министра энергетики дал советы

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

Text

22:46 Нардеп заявила, что Украина будет постепенно идти к курсу доллара по 50 гривен

Text

21:30 Эксперт объяснил, как Россия обходит санкции и продолжает зарабатывать на продаже нефти

Text

18:07 Дебаты Трампа и Харрис, саммит Крымской платформы и учения Китая и России — эфир Вечір.LIVE

Text

17:06 Эксперт объяснил, почему добыча газа в Украине в этом году вырастет не более чем на 2–3%

Text

14:10 Нардеп предложил способы, которые вдвое увеличат доход в бюджет

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text

13:39 Загрязнение реки Десна — эксперт сообщил о состоянии воды в Киеве

Text

13:00 "Сюрприз" для ВСУ от Блинкена и президентские дебаты в США — эфир День.LIVE

Text

12:59 Недостает общественной огласки — нардеп высказался об избиении военного в Смеле

Text

08:00 Загрязнение Десны и визит Блинкена и Лемми в Киев — эфир Ранок.LIVE

10 сентября 2024
Text

23:14 В США готовятся к дебатам Трампа и Харрис — эксклюзивные кадры Новини.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

8 сентября 2024

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление