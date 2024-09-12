Мэр Конотопа возмутился тем, что ТЦК в большинстве своем не мобилизует тех, кто имеет деньги и связи

Артем Семенихин. Скриншот видео

В ВСУ сейчас служат около 95% простых ребят. А вот так называемых мажоров, разъезжающих на крутых автомобилях, ТЦК обычно не трогает.

Об этом в видеообращении во вторник, 10 сентября, заявил городской голова Конотопа Артем Семенихин.

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"Из сел забрали практически всех, из коммунальных предприятий тоже практически всех, а вот из крутых авто почему-то не спешат забирать. Тех, у кого есть деньги и связи — почему-то не знаю ни одного случая, чтобы забрали... Ребята с контузиями — на нуле, а "мажоры" коньяк пьют", — выразил свое возмущение Семенихин.

Также мэр Конотопа вспомнил случай с горожанином, который отдыхает с семьей за границей, ездит на дорогой машине, но оформил попечительство по уходу за матерью, поэтому получил право на отсрочку.

"Я звонил (в ТЦК — прим. ред.) для того, чтобы узнать: тот человек, который имеет большие деньги, который ездит на классном автомобиле, который отправляет свою семью отдыхать во время войны за границу, — почему он не в армии?

Почему в армии сейчас служат водители наших автобусов? У нас сейчас нет достаточного количества транспорта на линии именно потому, что ТЦК позабирали наших водителей.У нас нет даже возможности отремонтировать кусок ржавой трубы, потому что забрали ребят", — отметил Семенихин.