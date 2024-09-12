Мер Конотопа обурився через те, що ТЦК здебільшого не мобілізує тих, хто має гроші та зв'язки

Артем Семеніхін. Скриншот відео

У ЗСУ наразі служать близько 95% простих хлопців і дівчат. А от так званих мажорів, які роз'їжджають на крутих автівках, ТЦК зазвичай не чіпає.

Про це у відеозверненні у вівторок, 10 вересня, заявив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

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"Із сіл позабирали практично всіх, із комунальних підприємств теж практично всіх, а ось із крутих авто чомусь не поспішають забирати. Тих, хто має гроші та зв'язки — чомусь не знаю жодного випадку, щоб забрали... Хлопці з контузіями — на нулі, а "мажори" коньяк п'ють", — висловив своє обурення Семеніхін.

Також мер Конотопа пригадав випадок із містянином, який відпочиває з родиною за кордоном, їздить на дорогій машині, але оформив опікунство з догляду за матір'ю, тому отримав право на відстрочку.

"Я дзвонив (до ТЦК — прим. ред.) для того, щоб дізнатися: та людина, яка має великі гроші, яка їздить на класній автівці, яка відправляє свою родину відпочивати під час війни за кордон, — чому він не в армії? Чому в армії зараз служать водії наших автобусів? У нас немає зараз достатньої кількості транспорту на лінії саме через те, що ТЦК позабирали наших водіїв. У нас немає навіть можливості відремонтувати шматок іржавої труби, бо позабирали хлопців", — зазначив Семеніхін.