Как на Закарпатье суд наказал медсестру, которая уклонилась от военного учета

Здание Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области. Фото: mkm.zk.court.gov.ua

В Закарпатской области медсестра уклонилась от военного учета. Женщину привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области вынес 13 мая текущего года.

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Детали дела

Обвиняемая проживает в городе Мукачево и является военнообязанной, потому что имеет среднее медицинское образование. По специальности она на данный момент не работает.

Согласно судебным материалам, 9 апреля текущего года женщина, находясь по адресу проживания, получила под личную подпись предупреждение начальника ТЦК о необходимости выполнения требований законодательства о военном учете, предоставления сведений о состоянии здоровья, прохождения медицинского обследования ВВК и повестку о вызове в ТЦК на 10 апреля для прохождения медицинского осмотра ВВК.

"Будучи должным образом предупрежденной об уголовной ответственности за уклонение от военного учета, при отсутствии уважительных причин, не прибыла в определенный срок 10 апреля 2024 года, таким образом уклонилась от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК и СП" , — говорится в материалах дела.

Решение суда

В суде медработница полностью признала свою вину в уклонении от мобилизации и попросила назначить ей наказание в виде штрафа. Суд удовлетворил эту просьбу, приговорив нарушительницу к уплате штрафа в размере 5 100 гривен.

Напомним, житель Ивано-Франковска не явился в ТЦК после получения боевой повестки. Мужчина заявил, что принадлежит к Церкви Евангельских христиан-баптистов, поэтому не может брать в руки оружие из-за религиозных убеждений, однако суд выяснил, что в церковную общину фигурант вступил уже после того, как ему вручили повестку. Нарушителя приговорили к одному году лишения свободы.

Также мы сообщали, что в Ивано-Франковске мобилизовали гражданина, который имел бронирование. Приказ о призыве на военную службу мужчина обжаловал в суде.