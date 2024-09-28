Як на Закарпатті суд покарав медсестру, яка ухилилася від військового обліку

Будівля Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області. Фото: mkm.zk.court.gov.ua

У Закарпатській області медсестра ухилилася від військового обліку. Жінку притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області ухвалив 13 травня поточного року.

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Деталі справи

Обвинувачена проживає в місті Мукачеві та є військовозобов'язаною, тому що має середню медичну освіту. За фахом вона наразі не працює.

Згідно із судовими матеріалами, 9 квітня поточного року жінка, перебуваючи за адресою проживання, отримала під особистий підпис попередження начальника ТЦК щодо необхідності виконання вимог законодавства щодо військового обліку, надання відомостей щодо стану здоров`я, проходження медичного обстеження ВЛК та повістку про виклик до ТЦК на 10 квітня для проходження медичного огляду ВЛК.

"Будучи належним чином попередженою про кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку, за відсутності поважних причин, не прибула у визначений термін 10 квітня 2024 року, таким чином ухилилася від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником ТЦК та СП", — йдеться в матеріалах справи.

Рішення суду

У суді медична працівниця повністю визнала свою провину в ухиленні від мобілізації та попросила призначити їй покарання у вигляді штрафу. Суд задовольнив це прохання, засудивши порушницю до сплати штрафу в розмірі 5 100 гривень.

Нагадаємо, житель Івано-Франківська не з'явився до ТЦК після отримання бойової повістки. Чоловік заявив, що належить до Церкви Євангельських християн-баптистів, тому не може брати до рук зброю через релігійні переконання, однак суд з'ясував, що до церковної громади фігурант вступив вже після того, як йому вручили повістку. Порушнику засудили до одного року позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що в Івано-Франківську мобілізували громадянина, який мав бронювання. Наказ про призов на військову службу чоловік оскаржив у суді.