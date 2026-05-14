Массированная атака с девяти направлений: результаты работы ПВО 14 мая

Дата публикации 14 мая 2026 09:08
Работа мобильной огневой группы. Фото: Нацполиция Украины

Киев оказался под главным ударом во время масштабной атаки, которая не прекращается и утром 14 мая. Россияне применили более 700 средств поражения, есть серьезные повреждения и разрушения объектов гражданской инфраструктуры.

Об этом говорится в отчете Командования Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

Чем Россия атаковала Киев 14 мая

Сразу после того, как днем, 13 мая, защитники отражали нашествие из почти 800 БпЛА, россияне прибегли к новому комбинированному удару. К отражению атаки присоединились мобильные огневые группы, авиация, зенитные ракетные войска, а также специалисты по радиоэлектронной борьбе и подразделения беспилотных систем.

Как отмечают украинские военные, главной целью российской атаки в ночь на 14 мая стал Киев. Всего удалось зафиксировать 731 вражеское средство нападения, из которых 675 составляли дроны, а 56 - ракеты наземного и воздушного базирования.

Несмотря на высокую результативность украинской ПВО, полностью избежать последствий не удалось. Обломки от уничтоженных БпЛА упали на 18 локациях. В то же время 23 вражеских дрона и 15 ракет смогли прорвать оборону и попасть по 24 различным объектам.

Всего 14 мая Россия применила такое вооружение:

  • 35 крылатых ракет Х-101 (запускались с территории Вологодской области РФ);
  • 18 баллистических ракет комплексов "Искандер-М" и С-400 (старты происходили из российских Курска и Брянска);
  • 3 аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал" (район пуска - Липецкая область);
  • 675 беспилотных аппаратов, среди которых ударные "Shahed", "Гербера", "Италмас", дроны-имитаторы "Пародия", а также два барражирующих боеприпаса "Бандероль" (направления пусков - временно оккупированный Крым: Чауда и Гвардейское, и российские города Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Курск и Брянск).
Статистика сбитых целей 14 мая. Фото: ПС ВСУ

Поэтому во время массированной атаки украинским силам обороны удалось уничтожить или подавить средствами РЭБ:

  • 652 дроны различных типов;
  • 29 крылатых ракет Х-101;
  • 12 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400.

Новини.LIVE писали ранее о массированной атаке России, которая была осуществлена в среду, 13 мая. Российские войска применили более 800 дронов, а главной целью были западные регионы Украины.

Российский массированный удар осудили в Венгрии. Премьер Петер Мадьяр заявил, что вызвал российского посла для объяснений.

По последним данным в Киеве из-за массированного удара 14 мая пострадали по меньшей мере 16 человек, известно об одном погибшем человеке. В Дарницком районе продолжается разбор завалов, поскольку там от взрыва полностью обвалилась часть многоэтажки.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
