Масована атака з дев'яти напрямків: результати роботи ППО 14 травня

Робота мобільної вогневої групи. Фото: Нацполіція України

Київ опинився під головним ударом під час масштабної атаки, яка не припиняється і зранку 14 травня. Росіяни застосували понад 700 засобів ураження, є серйозні пошкодження та руйнування об'єктів цивільної інфраструктури.

Про це йдеться у звіті Командування Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Чим Росія атакувала Київ 14 травня

Відразу після того, як вдень, 13 травня, захисники відбивали навалу з майже 800 БпЛА, росіяни вдалися до нового комбінованого удару. До відбиття атаки долучилися мобільні вогневі групи, авіація, зенітні ракетні війська, а також фахівці з радіоелектронної боротьби та підрозділи безпілотних систем.

Як зазначають українські військові, головною ціллю російської атаки у ніч проти 14 травня став Київ. Загалом вдалося зафіксувати 731 ворожий засіб нападу, з яких 675 складали дрони, а 56 — ракети наземного та повітряного базування.

Попри високу результативність української ППО, повністю уникнути наслідків не вдалося. Уламки від знищених БпЛА впали на 18 локаціях. Водночас 23 ворожі дрони та 15 ракет змогли прорвати оборону і влучити по 24 різних об'єктах.

Читайте також:

Загалом 14 травня Росія застосувала таке озброєння:

35 крилатих ракет Х-101 (запускалися з території Вологодської області РФ);

18 балістичних ракет комплексів "Іскандер-М" та С-400 (старти відбувалися з російських Курська і Брянська);

3 аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал" (район пуску — Липецька область);

675 безпілотних апаратів, серед яких ударні "Shahed", "Гербера", "Італмас", дрони-імітатори "Пародія", а також два баражуючі боєприпаси "Бандероль" (напрямки пусків — тимчасово окупований Крим: Чауда і Гвардійське, та російські міста Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ і Брянськ).

Статистика збитих цілей 14 травня. Фото: ПС ЗСУ

Відтак під час масованої атаки українським силам оборони вдалося знищити або подавити засобами РЕБ:

652 дрони різних типів;

29 крилатих ракет Х-101;

12 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400.

Новини.LIVE писали раніше про масовану атаку Росії, яка була здійснена у середу, 13 травня. Російські війська застосували понад 800 дронів, а головною ціллю були західні регіони України.

Російський масований удар засудили в Угорщині. Прем'єр Петер Мадяр заявив, що викликав російського посла для пояснень.

За останніми даними в Києві через масований удар 14 травня постраждало щонайменше 16 осіб, відомо про одну загиблу людину. У Дарницькому районі триває розбір завалів, оскільки там від вибуху повністю обвалилася частина багатоповерхівки.