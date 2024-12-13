Реформа Сухопутных войск – что изменится для военных в 2025 году

Масштабная реформа Сухопутных войск — что хочет изменить Драпатый
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый анонсировал масштабные изменения в подготовке военных. Президент Украины поддержал такую идею.
Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск Украины в пятницу, 13 декабря.
Реформы в Сухопутных войсках ВСУ
Командование отмечает, что изменения в Сухопутных войсках будут оказывать влияние на ситуацию на фронте и помогут Украине в борьбе с российским оккупантом.
"Эта трансформация охватит рекрутинг и военную подготовку, новейшие технологии и управление боем, цифровизацию процессов в армии, трансформацию управления, логистики и социальной поддержки военных", — говорится в сообщении.
В Сухопутных войсках подчеркнули, что о начале этих изменений объявил командующий Драпатый на ставке Верховного Главнокомандующего. Объявленные изменения имеют полную поддержку со стороны Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами, и будут осуществляться совместно с Генеральным штабом, Министерством обороны и гражданским обществом.
Что изменится
Первыми сферами, которые ощутят управленческие изменения, станут логистика и военная подготовка. Ведь именно они решают для боеспособности украинской армии.
- Военная подготовка . Речь идет о реформировании учебных программ и центров, а также об использовании современных тренажеров и других новейших технологий в обучении. Подготовка бойца должна быть лучше адаптирована к потребностям фронта. Акцент в этих изменениях будет на принципах военного лидерства и знаний технологий.
- Рекрутинг и социальная поддержка. В Сухопутных войсках будет введена прозрачная модель рекрутинга с нулевой толерантностью к коррупции. В то же время изменится подход к социальной поддержке военнослужащего. Он должен чувствовать постоянную заботу о себе: от первого дня службы до трудоустройства в гражданской жизни после увольнения.
- Технологии. Должно быть обеспечено технологическое превосходство над врагом на поле боя.
- Оптимизация управленческих действий. Речь идет об организационных изменениях и цифровизации.
Напомним, в ноябре президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку. Во время заседания были приняты важные кадровые решения для украинской армии — был назначен новый командующий Сухопутными войсками. Им стал генерал-майор Михаил Драпатый. Также глава государства заявил, что серьезных изменений требует уровень подготовки украинских бойцов.
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