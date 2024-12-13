Реформа Сухопутных войск – что изменится для военных в 2025 году

Бойцы Сухопутных войск ВСУ. Фото: facebook.com/UALandForces

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый анонсировал масштабные изменения в подготовке военных. Президент Украины поддержал такую идею.

Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск Украины в пятницу, 13 декабря.

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Командование отмечает, что изменения в Сухопутных войсках будут оказывать влияние на ситуацию на фронте и помогут Украине в борьбе с российским оккупантом.

"Эта трансформация охватит рекрутинг и военную подготовку, новейшие технологии и управление боем, цифровизацию процессов в армии, трансформацию управления, логистики и социальной поддержки военных", — говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках подчеркнули, что о начале этих изменений объявил командующий Драпатый на ставке Верховного Главнокомандующего. Объявленные изменения имеют полную поддержку со стороны Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами, и будут осуществляться совместно с Генеральным штабом, Министерством обороны и гражданским обществом.

Что изменится

Первыми сферами, которые ощутят управленческие изменения, станут логистика и военная подготовка. Ведь именно они решают для боеспособности украинской армии.

Военная подготовка . Речь идет о реформировании учебных программ и центров, а также об использовании современных тренажеров и других новейших технологий в обучении. Подготовка бойца должна быть лучше адаптирована к потребностям фронта. Акцент в этих изменениях будет на принципах военного лидерства и знаний технологий.

. Речь идет о реформировании учебных программ и центров, а также об использовании современных тренажеров и других новейших технологий в обучении. Подготовка бойца должна быть лучше адаптирована к потребностям фронта. Акцент в этих изменениях будет на принципах военного лидерства и знаний технологий. Рекрутинг и социальная поддержка. В Сухопутных войсках будет введена прозрачная модель рекрутинга с нулевой толерантностью к коррупции. В то же время изменится подход к социальной поддержке военнослужащего. Он должен чувствовать постоянную заботу о себе: от первого дня службы до трудоустройства в гражданской жизни после увольнения.

В Сухопутных войсках будет введена прозрачная модель рекрутинга с нулевой толерантностью к коррупции. В то же время изменится подход к социальной поддержке военнослужащего. Он должен чувствовать постоянную заботу о себе: от первого дня службы до трудоустройства в гражданской жизни после увольнения. Технологии. Должно быть обеспечено технологическое превосходство над врагом на поле боя.

Должно быть обеспечено технологическое превосходство над врагом на поле боя. Оптимизация управленческих действий. Речь идет об организационных изменениях и цифровизации.

Напомним, в ноябре президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку. Во время заседания были приняты важные кадровые решения для украинской армии — был назначен новый командующий Сухопутными войсками. Им стал генерал-майор Михаил Драпатый. Также глава государства заявил, что серьезных изменений требует уровень подготовки украинских бойцов.