Реформа Сухопутних військ — що зміниться для військових у 2025 році

Бійці Сухопутних військ ЗСУ. Фото: facebook.com/UALandForces

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий анонсував масштабні зміни у підготовці військових. Президент України підтримав таку ідею.

Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ України у п'ятницю, 13 грудня.

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Командування зазначає, що зміни у Сухопутних військах митимуть вплив на ситуацію на фронті і допоможуть Україні у боротьбі з російським окупантом.

"Ця трансформація охопить рекрутинг та військову підготовку, новітні технології та управління боєм, цифровізацію процесів у війську, трансформацію управління, логістики та соціальної підтримки військових", — йдеться у повідомленні.

У Сухопутних військах підкреслили, що про початок цих змін оголосив командувач Драпатий на ставці Верховного Головнокомандувача. Оголошені зміни мають повну підтримку з боку Верховного Головнокомандувача Збройних Сил, і втілюватимуться спільно з Генеральним штабом, Міністерством оборони та громадянським суспільством

Що зміниться

Першими сферами, які відчують управлінські зміни, стануть логістика та військова підготовка. Адже саме вони є вирішальними для боєздатності українського війська.



Військова підготовка . Йдеться про реформування навчальних програм і центрів, а також про використання найсучасніших тренажерів та інших новітніх технологій у навчанні. Підготовка бійця має бути найкраще адаптованою до потреб фронту. Акцент у цих змінах буде на принципи військового лідерства та знання технологій

. Йдеться про реформування навчальних програм і центрів, а також про використання найсучасніших тренажерів та інших новітніх технологій у навчанні. Підготовка бійця має бути найкраще адаптованою до потреб фронту. Акцент у цих змінах буде на принципи військового лідерства та знання технологій Рекрутинг та соціальна підтримка. У Сухопутних військах буде запроваджено прозору модель рекрутингу із нульовою толерантністю до корупції. Водночас зміниться підхід до соціальної підтримки військовослужбовця. Він має відчувати постійну турботу про себе: від першого дня служби до працевлаштування у цивільному житті після звільнення.

У Сухопутних військах буде запроваджено прозору модель рекрутингу із нульовою толерантністю до корупції. Водночас зміниться підхід до соціальної підтримки військовослужбовця. Він має відчувати постійну турботу про себе: від першого дня служби до працевлаштування у цивільному житті після звільнення. Технології. Має бути забезпечена технологічна перевага над ворогом на полі бою.

Має бути забезпечена технологічна перевага над ворогом на полі бою. Оптимізація управлінських процесів. Йдеться про організаційні зміни та цифровізацію.

Нагадаємо, у листопаді Президент України Володимир Зеленський провів Ставку. Під час засідання були ухвалені важливі кадрові рішення для української армії — було призначено нового командувача Сухопутних військ. Ним став генерал-майор Михайло Драпатий. Також глава держави заявив, що серйозних змін потребує рівень підготовки українських бійців.