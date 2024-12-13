Реформа Сухопутних військ — що зміниться для військових у 2025 році

Масштабна реформа Сухопутних військ — які зміни анонсує Драпатий
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий анонсував масштабні зміни у підготовці військових. Президент України підтримав таку ідею.
Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ України у п'ятницю, 13 грудня.
Реформи у Сухопутних військах ЗСУ
Командування зазначає, що зміни у Сухопутних військах митимуть вплив на ситуацію на фронті і допоможуть Україні у боротьбі з російським окупантом.
"Ця трансформація охопить рекрутинг та військову підготовку, новітні технології та управління боєм, цифровізацію процесів у війську, трансформацію управління, логістики та соціальної підтримки військових", — йдеться у повідомленні.
У Сухопутних військах підкреслили, що про початок цих змін оголосив командувач Драпатий на ставці Верховного Головнокомандувача. Оголошені зміни мають повну підтримку з боку Верховного Головнокомандувача Збройних Сил, і втілюватимуться спільно з Генеральним штабом, Міністерством оборони та громадянським суспільством
Що зміниться
Першими сферами, які відчують управлінські зміни, стануть логістика та військова підготовка. Адже саме вони є вирішальними для боєздатності українського війська.
- Військова підготовка. Йдеться про реформування навчальних програм і центрів, а також про використання найсучасніших тренажерів та інших новітніх технологій у навчанні. Підготовка бійця має бути найкраще адаптованою до потреб фронту. Акцент у цих змінах буде на принципи військового лідерства та знання технологій
- Рекрутинг та соціальна підтримка. У Сухопутних військах буде запроваджено прозору модель рекрутингу із нульовою толерантністю до корупції. Водночас зміниться підхід до соціальної підтримки військовослужбовця. Він має відчувати постійну турботу про себе: від першого дня служби до працевлаштування у цивільному житті після звільнення.
- Технології. Має бути забезпечена технологічна перевага над ворогом на полі бою.
- Оптимізація управлінських процесів. Йдеться про організаційні зміни та цифровізацію.
Нагадаємо, у листопаді Президент України Володимир Зеленський провів Ставку. Під час засідання були ухвалені важливі кадрові рішення для української армії — було призначено нового командувача Сухопутних військ. Ним став генерал-майор Михайло Драпатий. Також глава держави заявив, що серйозних змін потребує рівень підготовки українських бійців.
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