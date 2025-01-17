Полиция провела 200 обысков из-за незаконного выезда военнообязанных

Следственные действия. Фото: Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины осуществляет масштабную операцию, направленную на разоблачение преступлений, связанных с незаконным пересечением границы военнообязанными. В рамках расследования, правоохранители провели более 200 обысков в 19 регионах страны.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Обыски в доме одного из подозреваемых. Фото: Национальная полиция Украины

По информации Нацполиции, правонарушения осуществлялись различными способами, в частности, мошенничеством, подделкой документов, несанкционированным вмешательством в работу электронных реестров, подкупом служебных лиц.

Доказательства незаконной деятельности. Фото: Национальная полиция Украины

Обыски в одном из регионов Украины. Фото: Национальная полиция Украины

Обыски проводятся под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Правоохранители проверяют лиц, которые могут быть причастны к организации незаконных сделок, позволявших военнообязанным покинуть страну.

Напомним, несколько дней назад полиция провела почти 600 обысков по всей Украине во время которых удалось разоблачить ряд незаконных схем со стороны ТЦК, ВВК и не только.

Также недавно полиция провела обыски у так называемых "столичных мажоров", которые оказались в центре скандала после вызывающих высказываний и надругательства над флагом Украины.