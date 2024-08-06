РФ пытается помешать мобилизации в Украине — каким образом

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: novynarnia.com

Цель России — сорвать мобилизацию в Украине, ведь это привело бы к ослаблению ВСУ. Чтобы помешать проведению мобилизации, россияне используют разные методы: от сотрудничества с представителями украинской элиты и криминалитета до распространения ИПСО в соцсетях.

Об этом в понедельник, 5 августа, рассказал 24 Каналу глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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Как россияне пытаются сорвать мобилизацию в Украине

По словам Тимочко, россияне сейчас идут ва-банк. Технологические компоненты у оккупантов ослаблены, поэтому они пытаются воевать человеческим ресурсом, чтобы взорвать моральный дух общества и предотвратить пополнение рядов ВСУ. Мобилизационный ресурс в РФ также не является неисчерпаемым, поэтому на службу привлекают наемников, узников и иностранцев, причем некоторых привлекают в ряды своего войска даже обманом.

"Для того, чтобы ослабить ВСУ, они давят на базовые столпы, которые формируют и управляют войсками: руководящий состав Украины и структуры, непосредственно отвечающие за набор в ВСУ. ТЦК является основной структурой, которая занимается мобилизацией, поэтому акцент российской пропаганды направлен на них ", — рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Также он добавил, что у россиян есть немало связей в Украине. В частности, стране-агрессору могут помогать представители украинского криминалитета и коррупционеры. Такие люди ради денег могут устраивать провокации и скандалы, чтобы запугать население.

Для достижения своих целей РФ использует разные методы.

"Мы видим много средств: от примитивных вбросов, даже некачественный перевод пропагандистских тезисов, до очень изощренных: с использованием украинских элит или "полезных дураков", — отметил Тимочко.

Больших масштабов инструменты российской пропаганды набирают благодаря соцсетям. Многочисленные ИПСО могут повлиять на моральное состояние граждан и их позицию в вопросах мобилизации.

Что делать, чтобы помешать РФ сорвать мобилизацию в Украине

По мнению Тимочко, лучшими способами противодействия российской пропаганде является консолидация общества и поддержка мобилизации.

"Самое важное, чтобы все общество было консолидированным. При общей консолидации общества целесообразность войны против Украины у россиян исчезнет. Такая же история происходила в свое время в Афганистане, когда народ объединенный стоял против врага, большего в разы, и заставил его выйти из страны", — подчеркнул эксперт.

"Для того, чтобы ослабить ВСУ, они давят на базовые столбы, которые формируют и управляют войсками: руководящий состав Украины и структуры, непосредственно отвечающие за набор в ВСУ. ТЦК является основной структурой, которая занимается мобилизацией, поэтому акцент российской пропаганды направлен на них ", – отметил Тимочко.

https://24tv.ua/mobilizatsiya-ukrayini-yak-rosiyi-vdalosya-zirvati-tsey-protses_n2611957

"Для того, чтобы ослабить ВСУ, они давят на базовые столбы, которые формируют и управляют войсками: руководящий состав Украины и структуры, непосредственно отвечающие за набор в ВСУ. ТЦК является основной структурой, которая занимается мобилизацией, поэтому акцент российской пропаганды направлен на них ", – отметил Тимочко.

https://24tv.ua/mobilizatsiya-ukrayini-yak-rosiyi-vdalosya-zirvati-tsey-protses_n чтобы ослабить ВСУ, они давят на базовые столбы, которые формируют и управляют войсками: руководящий состав Украины и структуры, непосредственно ответственные за набор в ВСУ. ТЦК является основной структурой, занимающейся мобилизацией, поэтому акцент российской пропаганды направлен на них », – отметил Тимочко.

https://24tv.ua/mobilizatsiya-ukrayini-yak-rosiyi-vdalosya-zirvati-tsey-protses_n