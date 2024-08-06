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Масові ІПСО та провокації — що робить РФ для зриву мобілізації в Україні та як це зупинити

6 серпня 2024 07:39
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
РФ намагається завадати мобілізації в Україні — яким чином
Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: novynarnia.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Мета Росії — зірвати мобілізацію в Україні, адже це призвело б до послаблення ЗСУ. Аби завадити проведенню мобілізації, росіяни використовують різні методи: від співпраці із представниками української еліти та криміналітету до поширення ІПСО в соцмережах.

Про це в понеділок, 5 серпня, розповів 24 Каналу голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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Як росіяни намагаються зірвати мобілізацію в Україні

За словами Тимочка, росіяни зараз ідуть ва-банк. Технологічні компоненти в окупантів наразі послаблені, тому вони намагаються воювати людським ресурсом, щоб підірвати моральний дух суспільства і запобігти поповненню лав ЗСУ. Мобілізаційний ресурс у РФ також не є невичерпним, тому на службу залучають найманців, в'язнів та іноземців, причому деяких заманюють до лав свого війська навіть шляхом обману.

"Для того, щоб послабити ЗСУ, вони тиснуть на базові стовпи, які формують та керують військами: керівний склад України та структури, які безпосередньо відповідальні за набір у ЗСУ. ТЦК є основною структурою, яка займається мобілізацією, тому акцент російської пропаганди спрямований на них", — розповів очільник Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Також він додав, що в росіян є чимало зв'язків в Україні. Зокрема, країні-агресору можуть допомагати представники українського криміналітету та корупціонери. Такі люди заради грошей можуть вчиняти провокації та скандали, щоб залякати населення. 

Для досягнення своїх цілей РФ використовує різні методи.

"Ми бачимо багато засобів: від примітивних вкидів, навіть неякісний переклад пропагандистських тез, до дуже витончених: із використанням українських еліт або "корисних дурнів"", — зазначив Тимочко.

Великих масштабів інструменти російської пропаганди набувають завдяки соцмережам. Чисельні ІПСО можуть вплинути на моральний стан громадян та їхню позицію в питаннях щодо мобілізації.

Що робити, аби завадити РФ зірвати мобілізацію в Україні

На думку Тимочка, найкращими способами протидії російській пропаганді є консолідація суспільства та підтримка мобілізації.

"Найважливіше, щоб усе суспільство було консолідованим. При загальній консолідації суспільства доцільність війни проти України в росіян зникне. Така ж історія відбувалася свого часу в Афганістані, коли народ об'єднаний стояв проти ворога, більшого в рази, та змусив його вийти із країни", — наголосив експерт.

Також важливі новини дня по темі:

"Для того, щоб послабити ЗСУ, вони тиснуть на базові стовпи, які формують та керують військами: керівний склад України та структури, які безпосередньо відповідальні за набір у ЗСУ. ТЦК є основною структурою, яка займається мобілізацією, тому акцент російської пропаганди спрямований на них", – зазначив Тимочко.
https://24tv.ua/mobilizatsiya-ukrayini-yak-rosiyi-vdalosya-zirvati-tsey-protses_n2611957
"Для того, щоб послабити ЗСУ, вони тиснуть на базові стовпи, які формують та керують військами: керівний склад України та структури, які безпосередньо відповідальні за набір у ЗСУ. ТЦК є основною структурою, яка займається мобілізацією, тому акцент російської пропаганди спрямований на них", – зазначив Тимочко.
https://24tv.ua/mobilizatsiya-ukrayini-yak-rosiyi-vdalosya-zirvati-tsey-protses_n того, щоб послабити ЗСУ, вони тиснуть на базові стовпи, які формують та керують військами: керівний склад України та структури, які безпосередньо відповідальні за набір у ЗСУ. ТЦК є основною структурою, яка займається мобілізацією, тому акцент російської пропаганди спрямований на них", – зазначив Тимочко.
https://24tv.ua/mobilizatsiya-ukrayini-yak-rosiyi-vdalosya-zirvati-tsey-protses_n

військовий призов пропаганда мобілізація війна в Україні військовозобов'язані Росія ІПСО

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