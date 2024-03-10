Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Малюська ответил, когда в Раду внесут законопроект о мобилизации заключенных arrow

Малюська ответил, когда в Раду внесут законопроект о мобилизации заключенных

10 марта 2024 01:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Малюська ответил, когда в Раду внесут законопроект о мобилизации заключенных
Министр юстиции Украины Денис Малюська. Фото: пресс-служба Минюста
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что законопроект о вероятной мобилизации осужденных и заключенных уже на следующей неделе может быть внесен в Верховную Раду. Он рассказал, каких осужденных точно не будут призывать оборонять страну.

Об этом Денис Малюська рассказал в эфире телемарафона в субботу, 9 марта.

Читайте также:

Каких осужденных точно не мобилизуют

"Я думаю, что на следующей неделе он (законопроект. — Ред.) будет зарегистрирован. На ближайших сессионных заседаниях Рады он будет голосоваться в первом чтении и во втором так же. Я ожидаю, что это весна, не позже, и думаю, что даже не конец весны", — отметил министр.

По его словам, есть много заключенных и осужденных, желающих стать на защиту страны. Однако по просьбе военных в документе не будут указывать о мобилизации осужденных, которые нарушали военную дисциплину, прибегали к преступлениям, связанным с исполнением воинского долга и преступлениями против государственности.

"Такие категории, наверное, под мобилизацию не попадут. Но последняя точка будет поставлена парламентом. Мы им покажем согласованную позицию с Силами обороны и покажем примерно статистику готовности… Я не ожидаю затягивания рассмотрения в парламенте, потому что пока я не встречал ни одного политика, депутата или руководителя Вооруженных сил, который был бы активно против", — заявил Малюська.

Кто из заключенных сможет участвовать в защите страны

Народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский в комментарии ТСН.ua рассказал, что новый законопроект предусматривает мобилизацию лиц, обладающих судимостью за совершение преступления и наказание, что не связано с заключением.

"Предварительно новый законопроект о мобилизации предусматривает, что на людей, имеющих судимость за совершение преступления и наказание не связанное с пребыванием в местах лишения или ограничения свободы, будут распространены общие правила военного учета — то есть они смогут быть мобилизованными", — пояснил Вениславский.

Что о мобилизации осужденных думают военные командиры

Малюська уточнил, что не все командиры хотят брать осужденных в свои подразделения.

"Мы не будем никому навязывать таких мобилизованных военнослужащих. Скорее всего, это будут отдельные отряды. Но в любом случае только командиры, которые понимают, с кем будут иметь дело, как с этим работать, получат соответствующие подразделения, чтобы они могли защищать Родину", — подчеркнул министр.

Напомним, что Малюська ответил, почему мобилизация осужденных на войну против России важна и какие категории осужденных предлагают забирать в ВСУ.

Также мы писали, что Малюська назвал официальную цифру мужчин, не состоящих на военном учете из-за непогашенной судимости.

заключенные
мобилизация
законопроект
война в Украине
осужденные
війна

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского