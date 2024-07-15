Стало известно, сколько людей уже обновили данные через Резерв+

Мобилизированные украинцы. Фото: Генштаб ВСУ

Всего за неделю, с 8 июля по 14 июля 2024 года, количество украинских мужчин, обновивших свои персональные данные через приложение Резерв+, составило почти один миллион человек. Если точнее, то эта цифра составляет 995 224 граждан.

Об этом 14 июля, в воскресенье, сообщается на официальной странице Министерства обороны Украины в Facebook.

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По данным Ситуационного центра Минобороны, по состоянию на 14 июля количество обновленных данных достигло более 4 миллионов.

Как быстро росло количество обновленных данных за неделю. Графика: Минобороны Украины

В Минобороны напоминают, что загрузить приложение Резерв+ можно в App Store или Google Play. Чтобы обновить данные всего за несколько минут, нужно будет авторизовавшись через Bank ID.

Ранее сообщалось, что украинцы обивают пороги ТЦК и создают огромные очереди. Подавляющее большинство, стоящих в них, хочет продлить бронь.

Также мы напоминали, что нарушение правил военного учета во время действия военного положения наказывается штрафом от 17 тыс. грн.