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Главная Штаб Мастер-сержант требовал у солдата взятку — получил приговор суда

Мастер-сержант требовал у солдата взятку — получил приговор суда

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Дата публикации 24 июня 2025 01:03
За взятку в 4000 долларов мастер-сержант предлагал солдату перевестись в теплый городок
Военный ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН
Ключові моменти Детали дела Решение суда

На Ривненщине Рокитновский районный суд принял решение в отношении мастер-сержанта, признав его виновным в преступлении злоупотребления влиянием. Военный требовал у подчиненного взятку.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно приговору, обвиняемый требовал от подчиненного военнослужащего старшего солдата сумму в 4000 долларов США за возвращение из командировки в Донецкой области к месту постоянной дислокации воинской части.

Еще в июле 2023 года, находясь на территории села Березовое Сарненского района вместе с другими военнослужащими, обвиняемый предложил старшему солдату незаконную сделку. Поскольку подчиненный отказался от предложения, то в октябре он был переведен в комендатуру быстрого реагирования и отправлен на выполнение боевых задач в Донецкую область.

Даже после этого обвиняемый продолжал звонить солдату, настаивая на необходимости уплаты 4000 долларов США за его возвращение с фронта в воинскую часть.

Решение суда

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и способствовал следствию. Судья учитывая все обстоятельства дела, признала мастер-сержанта виновным и назначила ему штраф в размере 68 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что в Одесской области командир части ВСУ выписал сам себе премию за вымышленное ранением. Военного поймали с поличным и открыли дело.

Также мы информировали, что в Харькове гинеколог "сделала" мужчину многодетным. Она хотела помочь уклониться от мобилизации.

суд ВСУ коррупция взятка Ровенская область судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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