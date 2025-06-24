За взятку в 4000 долларов мастер-сержант предлагал солдату перевестись в теплый городок

Военный ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН

На Ривненщине Рокитновский районный суд принял решение в отношении мастер-сержанта, признав его виновным в преступлении злоупотребления влиянием. Военный требовал у подчиненного взятку.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно приговору, обвиняемый требовал от подчиненного военнослужащего старшего солдата сумму в 4000 долларов США за возвращение из командировки в Донецкой области к месту постоянной дислокации воинской части.

Еще в июле 2023 года, находясь на территории села Березовое Сарненского района вместе с другими военнослужащими, обвиняемый предложил старшему солдату незаконную сделку. Поскольку подчиненный отказался от предложения, то в октябре он был переведен в комендатуру быстрого реагирования и отправлен на выполнение боевых задач в Донецкую область.

Даже после этого обвиняемый продолжал звонить солдату, настаивая на необходимости уплаты 4000 долларов США за его возвращение с фронта в воинскую часть.

Решение суда

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и способствовал следствию. Судья учитывая все обстоятельства дела, признала мастер-сержанта виновным и назначила ему штраф в размере 68 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что в Одесской области командир части ВСУ выписал сам себе премию за вымышленное ранением. Военного поймали с поличным и открыли дело.

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