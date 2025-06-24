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Головна Штаб Майстер-сержант вимагав у підлеглого хабар — отримав вирок суду

Майстер-сержант вимагав у підлеглого хабар — отримав вирок суду

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Дата публікації: 24 червня 2025 01:03
За хабар у 4000 доларів майстер-сержан пропонував солдату перевестись у тепле містечко
Військовий ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН
Ключові моменти Деталі справи Рішення суду

На Рівненщині Рокитнівський районний суд ухвалив рішення щодо майстер-сержанта, визнавши його винним у злочині зловживання впливом. Військовий вимагав у підлеглого хабар.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з вироком, обвинувачений вимагав від підлеглого військовослужбовця старшого солдата суму в 4000 доларів США за повернення з відрядження у Донецькій області до місця постійної дислокації військової частини.

Ще у липні 2023 року, перебуваючи на території села Березове Сарненського району разом з іншими військовослужбовцями, обвинувачений запропонував старшому солдату незаконну угоду. Оскільки підлеглий відмовився від пропозиції, то у жовтні його було переведено до комендатури швидкого реагування та відправлено на виконання бойових завдань у Донецьку область.

Навіть після цього обвинувачений продовжував телефонувати солдату, наполягаючи на необхідності сплати 4000 доларів США за його повернення з фронту до військової частини.

Рішення суду

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину та сприяв слідству. Суддя врахувавши всі обставини справи, визнала майстер-сержанта винним та призначила йому штраф у розмірі 68 тис. грн.

Раніше повідомлялось, що на Одещині командир частини ЗСУ виписав сам собі премію за вигадане пораненням. Військового піймали на гарячому та відкрили справу.

Також ми інформували, що у Харкові гінекологиня "зробила" чоловіка багатодітним. Вона хотіла допомогти ухилитися від мобілізації. 

суд ЗСУ корупція хабар Рівненська область судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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