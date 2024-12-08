Майор ВСУ Виктор Трегубов прокомментировал предложение по снижению мобилизационного возраста до 18 лет

Парни в ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Для увеличения мобилизационного ресурса есть разные варианты. Несмотря на это, настаивают только на одном из них — снижении мобилизационного возраста в Украине.

Об этом в эфире Еспресо в субботу, 7 декабря, заявил майор ВСУ, журналист, публицист, блоггер, общественно-политический деятель, соучредитель партии "Демократична сокира" Виктор Трегубов.

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Трегубов отметил, что ситуация на фронте сложная, людей нужно больше. У россиян тоже есть такая проблема, однако они, в отличие от украинцев, могут позволить себе мобилизовать большое количество людей и "сжигать их в топке".

"Ситуация сложная, надо брать где-то новых людей. Вопрос: где их брать и за счет каких демографических категорий? Настаивание на том, что нужно брать именно 18-летних, мне кажется, что это продавливание Украины на непопулярное политическое решение", — подытожил военный.

Также он добавил, что если бы речь шла о необходимости на фронте большего количества людей, рассматривались бы разные варианты. Например, либо мобилизовать 18-летних, либо промониторить реестры, либо привлекать к тыловым должностям больше женщин. Сейчас же настаивают только на варианте снижения мобилизационного возраста.

Напомним, юрист Сергей Богун рассказал, что некоторых украинцев могут мобилизовать еще до достижения ими 25-летнего возраста. Речь идет о гражданах, имеющих звание офицеров запаса.

Ранее офицер бригады "Буревій" НГУ Виталий Марков объяснил, почему мобилизационный возраст не стоит снижать до 18 лет. По его мнению, качество армии важнее количества, однако 18-летние юноши могут мобилизоваться по собственному желанию.