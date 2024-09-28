Майор ВСУ заплатит многотысячный штраф за вымогательство взяток у солдат

Судья на заседании. Иллюстративное фото: УНИАН

В Херсонской области суд рассмотрел дело майора ВСУ, требовавшего деньги с солдат за то, что не будет оформлять административные штрафы за их нарушения. Суд не стал сажать майора за решетку, но он должен выплатить огромный штраф.

Об этом информирует Антикоррупционное измерение.

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Детали дела

В ходе заседания суд выяснил, что майор не раз предлагал выплатить ему взятки за то, что он не будет сообщать о распитии алкоголя своими подчиненными. За "денежное вознаграждение" он обещал закрыть административные дела или назначить минимальные штрафы.

Следствие зафиксировало четыре подобных эпизода. В среднем майор требовал взятки на суммы от пяти до семи тысяч гривен.

Что решил суд

Поскольку обвиняемый достиг соглашения о признании вины с прокурором, то теперь он должен заплатить штраф в размере 5500 минимальных необлагаемых налогов граждан, что составляет 93 500 гривен.

Кроме того, в течение следующих трех лет майор не сможет занимать должности в правоохранительных органах и учреждениях с правоохранительными функциями. А еще с него будет взыскано 28 500 гривен в пользу государства.

Интересной деталью является и то, что майор находился в суде под залогом в 514 760 гривен. Однако по решению залогодателей вся эта сумма будет направлена ​​на специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Напомним, служба безопасности задержала российского агента в Донецкой области, который помогал оккупантам наступать на Покровск и шпионил за Силами обороны. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также мы сообщали, что недавно СБУ задержала демобилизованный срочник ВСУ, который после своей службы начал работать на военную разведку России. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.