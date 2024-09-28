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Майор брав хабарі із солдатів-порушників — який штраф йому призначив суд

28 вересня 2024 23:53
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Майор ЗСУ заплатить багатотисячний штраф за вимагання хабарів у солдатів
Суддя на засідання. Ілюстративне фото: УНІАН
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

В Херсонській області суд розглянув справу майора ЗСУ, який вимагав гроші із солдатів за те, що не буде оформлювати адміністративні штрафи за їхні порушення. Суд не став саджати майора за ґрати, але він мусить сплатити величезний штраф. 

Про це інформує Антикорупційний вимір.

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Деталі справи

Під час засідання суд з’ясував, що майор неодноразово пропанував виплатити йому хабарі за те, що він не буде повідомляти про розпиття алкоголю своїми підлеглими. За "грошову винагороду" він обіцяв закрити адміністративні справи або призначити мінімальні штрафи.

Слідство зафіксувало чотири подібні епізоди. В середньому майор вимагав хабарі на суми від п'яти до семи тисяч гривень.

Що вирішив суд

Оскільки обвинувачений досяг угоди про визнання вини з прокурором, то тепер він має сплатити штраф у розмірі 5500 неоподаткованих мінімумів, або 93 500 гривень. 

Крім того, протягом наступних трьох років майор не зможе обіймати посади у правоохоронних органах та установах із правоохоронними функціями. А ще з нього буде стягнуто 28 500 гривень на користь держави.

Цікавою деталлю є і те, що майор перебував до суду під заставою у 514 760 гривень. Проте за рішенням заставників вся ця сума буде направлена ​​на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Нагадаємо, служба безпеки затримала російського агента у Донецькій області, який допомагав окупантам наступати на Покровськ та шпигував за Силами оборони. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також ми повідомляли, що нещодавно СБУ затримала демобілізованого строковика ЗСУ, який після своєї служби почав працювати на воєнну розвідку Росії. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. 

суд ЗСУ хабар армія Херсонська область судові рішення

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