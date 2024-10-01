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Луганчанин не пришел на отправку в воинскую часть — что решил суд

1 октября 2024 07:21
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Как суд наказал жителя Луганской области, который после получения повестки не пришел на отправку в воинскую часть
Здание Турковского районного суда Львовской области. Фото: Турковский районный суд Львовской области/Facebook
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Уроженец Луганской области после получения боевой повестки не явился в воинскую часть на отправку. Нарушителя привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Турковский районный суд Львовской области вынес во вторник, 24 сентября.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в ноябре 2023 года обвиняемый получил повестку и прошел ВВК, которая сочла его годным к военной службе. После этого мужчине вручили повестку на 20 ноября — в этот день он должен был прийти в воинскую часть на отправку на прохождение службы, однако проигнорировал это требование.

Решение суда

В суде нарушитель полностью признал свою вину, но отметил, что решил не приходить по повестке, потому что не хотел служить.

Суд признал фигуранта виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (статья 336 Уголовного кодекса Украины). За совершенное мужчина проведет три года за решеткой. Правда, пока приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня его оглашения судебное решение можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Николаеве продлили срок содержания под стражей мужчине, которого подозревают в сотрудничестве с РФ. По данным следствия, фигурант, вероятно, передавал россиянам информацию о перемещении подразделений ВСУ и расположении объектов городской критической инфраструктуры.

Также мы сообщали, что в Киеве вынесли приговор охраннику, который во время ракетной атаки на столицу 1 июня 2023 года не пустил людей в укрытие. Из-за этого тогда погибли три человека, в частности девятилетняя девочка. Нарушителя приговорили к четырем годам лишения свободы.

суд Луганская область военный призыв мобилизация судебные решения

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