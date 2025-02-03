Сырский раскрыл приоритеты для ВСУ на февраль 2025 и предупредил о сложном месяце

Февраль будет непростым — Сырский назвал приоритеты для ВСУ
Февраль будет непростым для украинской армии. Противник не уменьшает интенсивность своих атак, но командиры получили соответствующие задачи по защите страны.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский в Facebook в понедельник, 3 февраля.
Приоритеты для ВСУ на февраль
По словам Сырского, сейчас основные усилия сосредотачиваются на удержании рубежей и недопущении продвижения противника, усилении подготовки военнослужащих и наращивании беспилотной составляющей.
"На земле прежде всего насыщаем личным составом и техникой те подразделения, которые уже ведут оборону на переднем крае. В то же время продолжаются мероприятия по перемещению и командировке военнослужащих из небоевых в боевые воинские части", — говорится в сообщении.
Генерал добавил, что продолжается развитие соединений и частей Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, морской пехоты, Сил беспилотных систем — за счет наращивания беспилотных систем в их составе.
Кроме того, главнокомандующий отметил необходимость совершенствования рекрутинга и укрепления психологической устойчивости военных.
"Мероприятия по адаптации новичков, прибывающих из учебных центров, должны проводиться еще до начала их привлечения к выполнению боевых задач. Ведь от того как мы подготовим и научим людей зависит устойчивость войска", — отметил Сырский.
Он уточнил, что также продолжается реформа организационной структуры Вооруженных сил, в том числе по реализации мероприятий по переходу на корпусную структуру.
"Февраль будет непростым для нашего войска, но и врагу придется несладко. Определил задачи соответствующим командованием и органам военного управления. Противник не уменьшает интенсивность своих атак, и именно на этом фоне будет происходить выполнение наших задач", — подытожил Сырский.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел ежемесячное совещание, на котором обсуждались результаты повышения подготовки личного состава. Основное внимание было уделено улучшению обучения новобранцев, подготовке инструкторов и внедрению новых методов базовой военной подготовки. Также главком рассказал, что украинские защитники непрерывно наносят потери оккупантам. Покровское направление остается одним из самых горячих.
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