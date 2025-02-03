Сырский раскрыл приоритеты для ВСУ на февраль 2025 и предупредил о сложном месяце

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Февраль будет непростым для украинской армии. Противник не уменьшает интенсивность своих атак, но командиры получили соответствующие задачи по защите страны.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский в Facebook в понедельник, 3 февраля.

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По словам Сырского, сейчас основные усилия сосредотачиваются на удержании рубежей и недопущении продвижения противника, усилении подготовки военнослужащих и наращивании беспилотной составляющей.

"На земле прежде всего насыщаем личным составом и техникой те подразделения, которые уже ведут оборону на переднем крае. В то же время продолжаются мероприятия по перемещению и командировке военнослужащих из небоевых в боевые воинские части", — говорится в сообщении.

Генерал добавил, что продолжается развитие соединений и частей Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, морской пехоты, Сил беспилотных систем — за счет наращивания беспилотных систем в их составе.

Кроме того, главнокомандующий отметил необходимость совершенствования рекрутинга и укрепления психологической устойчивости военных.

"Мероприятия по адаптации новичков, прибывающих из учебных центров, должны проводиться еще до начала их привлечения к выполнению боевых задач. Ведь от того как мы подготовим и научим людей зависит устойчивость войска", — отметил Сырский.

Он уточнил, что также продолжается реформа организационной структуры Вооруженных сил, в том числе по реализации мероприятий по переходу на корпусную структуру.

"Февраль будет непростым для нашего войска, но и врагу придется несладко. Определил задачи соответствующим командованием и органам военного управления. Противник не уменьшает интенсивность своих атак, и именно на этом фоне будет происходить выполнение наших задач", — подытожил Сырский.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел ежемесячное совещание, на котором обсуждались результаты повышения подготовки личного состава. Основное внимание было уделено улучшению обучения новобранцев, подготовке инструкторов и внедрению новых методов базовой военной подготовки. Также главком рассказал, что украинские защитники непрерывно наносят потери оккупантам. Покровское направление остается одним из самых горячих.