Сирський розкрив пріоритети для ЗСУ на лютий 2025 і попередив про складний місяць

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Лютий буде непростий для українського війська. Противник не зменшує інтенсивність своїх атак, але командири отримали відповідні завдання щодо захисту країни.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в Facebook у понеділок, 3 лютого.

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За словами Сирського, наразі основні зусилля зосереджуються на утриманні рубежів і недопущенні просування противника, посиленні підготовки військовослужбовців та нарощенні безпілотної складової.

"На землі насамперед насичуємо особовим складом і технікою ті підрозділи, які вже ведуть оборону на передньому краї. Водночас тривають заходи з переміщення та відрядження військовослужбовців із небойових до бойових військових частин", — йдеться у повідомленні.

Генерал додав, що продовжується розвиток з’єднань та частин Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, морської піхоти, Сил безпілотних систем — за рахунок нарощення безпілотних систем у їх складі.

Крім того, головнокомандувач наголосив на необхідності вдосконалення рекрутингу та зміцнення психологічної стійкості військових.

"Заходи з адаптації новачків, які прибувають із навчальних центрів, мають проводитись ще до початку їх залучення до виконання бойових завдань. Адже від того як ми підготуємо та навчимо людей залежить стійкість війська", — зазначив Сирський.

Він уточнив, що також триває реформа організаційної структуру Збройних сил, у тому числі щодо реалізації заходів з переходу на корпусну структуру.

"Лютий буде непростий для нашого війська, але і ворогові доведеться несолодко. Визначив завдання відповідним командуванням та органам військового управління.Противник не зменшує інтенсивність своїх атак, і саме на цьому тлі відбуватиметься виконання наших задач", — підсумував Сирський.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів щомісячну нараду, на якій обговорювались результати підвищення підготовки особового складу. Основну увагу було приділено покращенню навчання новобранців, підготовці інструкторів та впровадженню нових методів базової військової підготовки. Також головком розповів, що українські захисники безперервно завдають втрат окупантам. Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших.