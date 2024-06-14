Какие полномочия следует забрать у работников ТЦК — объяснение юриста

Сотрудники ТЦК проверяют документы у украинца. Фото: АрмияInform

Военный адвокат, юрист Центра оказания поддержки ветеранам Роман Лихачев заявил, что большинство функций Территориальных центров комплектования и социальной поддержки можно передать другим органам. Таким образом, "в обществе может пройти страх".

Об этом Роман Лихачев рассказал в комментарии NV в четверг, 13 июня.

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По словам специалиста, в случае мобилизации, ряд функций ТЦК можно передать ЦНАПам, а остальное оставить в электронном формате.

"Те же выдачи электронных билетов — для чего там ТЦК, если можно все это делать в электронном формате; заполнил человек данные и получил отсрочку через электронный кабинет", — пояснил адвокат.

По его словам, функцию раздачи повесток можно убрать из ТЦК, ведь их обязали выдавать работодателей, руководителей учебных заведений, управляющих домов, местные органы власти. Уклонением от мобилизации должна заниматься полиция, а также часть полномочий по призыву могли бы взять на себя центры рекрутинга. Кроме того, Лихачев поддерживает самоукомплектование воинских частей.

"Я думаю, что нужно наладить механизм, чтобы военная часть сама могла комплектовать. Это будет самый большой и качественный результат, потому что воинская часть будет заинтересована себе набирать мобилизованных. Наладить этот процесс и постепенно эти функции также забрать в ТЦК", — отметил Лихачев.

Когда люди перестанут бояться ТЦК

Эксперт убежден, если некоторые функции нужно выполнять "людям в форме", то этим может заняться и военная служба правопорядка, и военные комендатуры, и все остальные. В настоящее время работу ТЦК обеспечивают более 40 тысяч военнослужащих, что, по словам Лихачева, достаточно для формирования нескольких боевых бригад или подразделений обеспечения.

Таким образом, адвокат считает, что лишение ТЦК некоторых функций уменьшит страх общества перед ним.

"У нас люди, даже часто имея законные основания для отсрочки, боятся идти в ТЦК, потому что знают, что там будет беспорядок. Часто общаясь с военными, я слышу о том, что на первом году войны люди нормально относились к военной форме, а сейчас ужасаются из-за того, что ТЦК довольно часто вытворяет", — добавил эксперт.

В Раде рассматривают возможность ограничить полномочия ТЦК

Напомним, что заместитель председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил о рассмотрении варианта передачи функций ТЦК гражданским органам. По его словам, это связано с постоянными скандалами, в которые попадают работники военкомата.

Так, недавно в Одессе произошел конфликт между работниками ТЦК и медиками скорой помощи. Врачей задержали и силой удерживали в центре комплектования, пока под ТЦК не образовался митинг в их поддержку.

Добавим, что военный психолог Андрей Козинчук объяснил, почему украинцы негативно относятся к работникам ТЦК. По его словам, главная причина — отсутствие определенных психологических тренингов для военных по разъяснениям мобилизации гражданским.