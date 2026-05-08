Ляшко возглавил 432-й полк беспилотных систем 11-го корпуса

Бывшего депутата и военнослужащего Олега Ляшко назначили на новую должность в армии. Он стал командиром 432-го отдельного полка беспилотных систем 11-го армейского корпуса оперативного командования "Восток".

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в Силах обороны, передает Новини.LIVE.

По данным источников, 6 мая 2026 года решением командования Сухопутных войск ВСУ старшего лейтенанта Олега Ляшко уволили с должности командира батальона беспилотных систем 63-й ОМБр 3-го армейского корпуса ОК "Восток", которая предусматривала категорию подполковника.

Экс-нардепа назначили командиром 432-го отдельного полка беспилотных систем 11-го армейского корпуса ОК "Восток" со штатно-должностной категорией "полковник".

При этом речь не идет о получении Ляшко воинского звания полковник.

Как писали Новини.LIVE, в конце прошлого года Ляшко появился в публичном пространстве и упрекнул украинцев. Он заявил, что во время войны и постоянных российских атак граждане продолжают тратить большие суммы на новые авто.

В армию экс-нардеп присоединился еще в 2022 году. Он принял военную присягу и заявил, что нет большей чести, чем защита родной Украины.