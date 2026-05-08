Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Штаб Ляшко очолив 432-й полк безпілотних систем 11-го корпусу

Ляшко очолив 432-й полк безпілотних систем 11-го корпусу

Ua ru
Дата публікації: 8 травня 2026 17:04
Ляшко очолив 432-й полк безпілотних систем 11-го корпусу
Олег Ляшко. Фото: instagram.com/liashko

Колишнього депутата та військовослужбовця Олега Ляшка призначили на нову посаду у війську. Він став командиром 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу оперативного командування "Схід".

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в Силах оборони, передає Новини.LIVE.

Ляшко став командиром полку безпілотних систем в 11-му корпусі

За даними джерел, 6 травня 2026 року рішенням командування Сухопутних військ ЗСУ старшого лейтенанта Олега Ляшка звільнили з посади командира батальйону безпілотних систем 63-ї ОМБр 3-го армійського корпусу ОК "Схід", яка передбачала категорію підполковника.

Екснардепа призначили командиром 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу ОК "Схід" із штатно-посадовою категорією "полковник".

Водночас не йдеться про отримання Ляшком військового звання полковник.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, наприкінці минулого року Ляшко зʼявився в публічному просторі та дорікнув українцям. Він заявив, що під час війни та постійних російських атак громадяни продовжують витрачати великі суми на нові авто.

До війська екснардеп приєднався ще в 2022 році. Він склав військову присягу та заявив, що немає більшої честі, ніж захист рідної України.

ЗСУ Україна Олег Ляшко
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації