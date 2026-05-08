Ляшко очолив 432-й полк безпілотних систем 11-го корпусу

Олег Ляшко. Фото: instagram.com/liashko

Колишнього депутата та військовослужбовця Олега Ляшка призначили на нову посаду у війську. Він став командиром 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу оперативного командування "Схід".

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в Силах оборони, передає Новини.LIVE.

За даними джерел, 6 травня 2026 року рішенням командування Сухопутних військ ЗСУ старшого лейтенанта Олега Ляшка звільнили з посади командира батальйону безпілотних систем 63-ї ОМБр 3-го армійського корпусу ОК "Схід", яка передбачала категорію підполковника.

Екснардепа призначили командиром 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу ОК "Схід" із штатно-посадовою категорією "полковник".

Водночас не йдеться про отримання Ляшком військового звання полковник.

Як писали Новини.LIVE, наприкінці минулого року Ляшко зʼявився в публічному просторі та дорікнув українцям. Він заявив, що під час війни та постійних російських атак громадяни продовжують витрачати великі суми на нові авто.

До війська екснардеп приєднався ще в 2022 році. Він склав військову присягу та заявив, що немає більшої честі, ніж захист рідної України.