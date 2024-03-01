"Кроткая мобилизация" — Третья штурмовая анонсировала большой тур по Украине
Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады заявили, что в скором времени будут путешествовать по Украине. Военные назвали семерку городов, которые посетят прежде всего.
Об этом пресс-служба Третьей штурмовой сообщила в Telegram в четверг, 29 февраля.
Третья штурмовая будет гастролировать по Украине
Бойцы рассказали, что начинают "большой информационный тур личных встреч с бойцами" с марта, в планах побывать в более чем 20 городах в течение месяца.
"Наши представители будут в ЦНАПах, ВУЗах, колледжах и центральных заведениях. Каждый желающий сможет поближе познакомиться с подразделением и бригадным духом. Расскажем о возможностях, вакансиях и преимуществах службы в Третьей штурмовой. Только честные ответы на все вопросы, и только "кроткая мобилизация", — говорится в анонсе.
Так, среди городов Киевской области, куда защитники прибудут уже на следующей неделе:
- Боярка, 1 марта;
- Фастов, 4 марта;
- Ирпень, Буча, 5 марта;
- Бровары, 6 марта;
- Борисполь, 7 марта;
- Переяслав, 8 марта.
Кроме того, военные обещают приехать в Черкасскую, Кировоградскую и Винницкую области.
Напомним, что в Третьей штурмовой фиксируют увеличение количества добровольцев. Только за один день в такой центр в Киеве обратились 25 мужчин.
Также мы писали, что командир подразделения "Терра" Третьей отдельной штурмовой бригады Николай Волохов рассказал о разнице между рекрутингом и мобилизацией.
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