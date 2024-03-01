"Кроткая мобилизация" — Третья штурмовая анонсировала большой тур по Украине

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады. Фото: facebook.com/ab3.army

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады заявили, что в скором времени будут путешествовать по Украине. Военные назвали семерку городов, которые посетят прежде всего.

Об этом пресс-служба Третьей штурмовой сообщила в Telegram в четверг, 29 февраля.

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Бойцы рассказали, что начинают "большой информационный тур личных встреч с бойцами" с марта, в планах побывать в более чем 20 городах в течение месяца.

"Наши представители будут в ЦНАПах, ВУЗах, колледжах и центральных заведениях. Каждый желающий сможет поближе познакомиться с подразделением и бригадным духом. Расскажем о возможностях, вакансиях и преимуществах службы в Третьей штурмовой. Только честные ответы на все вопросы, и только "кроткая мобилизация", — говорится в анонсе.

Так, среди городов Киевской области, куда защитники прибудут уже на следующей неделе:

Боярка, 1 марта;

Фастов, 4 марта;

Ирпень, Буча, 5 марта;

Бровары, 6 марта;

Борисполь, 7 марта;

Переяслав, 8 марта.

Кроме того, военные обещают приехать в Черкасскую, Кировоградскую и Винницкую области.

Напомним, что в Третьей штурмовой фиксируют увеличение количества добровольцев. Только за один день в такой центр в Киеве обратились 25 мужчин.

Также мы писали, что командир подразделения "Терра" Третьей отдельной штурмовой бригады Николай Волохов рассказал о разнице между рекрутингом и мобилизацией.