"Лагідна мобілізація" — Третя штурмова анонсувала великий тур по Україні

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади. Фото: facebook.com/ab3.army

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади заявили, що незабаром подорожуватимуть по Україні. Військові назвали сімку міст, які відвідають насамперед.

Про це пресслужба Третьої штурмової повідомила в Telegram у четвер, 29 лютого.

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Бійці розповіли, що починають "великий інформаційний тур особистих зустрічей з бійцями" з березня, у планах — побувати в понад 20 містах упродовж місяця.

"Наші представники будуть у ЦНАПах, ВНЗ, коледжах та центральних закладах. Кожен охочий зможе ближче познайомитися з підрозділом та бригадним духом. Розповімо про можливості, вакансії й переваги служби в Третій штурмовій. Тільки чесні відповіді на всі питання, і тільки "лагідна мобілізація", — йдеться в анонсі.

Так, серед міст Київської області, куди захисники прибудуть вже наступного тижня, такі:

Боярка, 1 березня;

Фастів, 4 березня;

Ірпінь, Буча, 5 березня;

Бровари, 6 березня;

Бориспіль, 7 березня;

Переяслав, 8 березня.

Крім того, військові обіцяють приїхати в Черкаську, Кіровоградську і Вінницьку області.

Нагадаємо, що в Третій штурмовій фіксують збільшення кількості добровольців. Лише за один день до такого центру в Києві звернулися 25 чоловіків.

Також ми писали, що командир підрозділу "Терра" Третьої окремої штурмової бригади Микола Волохов розповів про різницю між рекрутингом та мобілізацією.