В ЦПД опровергли российский фейк о контракте в ВСУ

Украинские военные. Фото иллюстративное: Минобороны Украины

Российские пропагандисты распространяют фейковую рекламу якобы от имени Минобороны Украины. В этих сообщениях они призывают подписывать контакт с ВСУ за деньги, которые равны почти трем тысячам наборов суши.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

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Фейк о рекламе от МОУ

На изображении, которое распространяют россияне, девушка в форме. Таким образом пропагандисты намекают на женскую мобилизацию.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что такой рекламной кампании не существует. На официальных ресурсах Министерства обороны Украины нет ни одной подобной публикации. Изображение же является фотомонтажем, который создали, чтобы дискредитировать программу "Контракт 18–24". Подобный фейк россияне уже распространяли. Тогда они утверждали, что контракт в ВСУ равен стоимости подписки на Netflix.

Ранее политолог Кирилл Сазонов опроверг российский фейк о "зачистке" Курской области от украинских военнослужащих. Бои на этом направлении не прекращаются.

Также в Центре противодействия дезинформации назвали фейковой информацию о химическом отравлении двух спасателей, которые работали на месте падения БпЛА в Полтавской области. Такие слухи распространялись по сети во второй половине апреля.