У ЦПД спростували російський фейк про контракт у ЗСУ

Українські військові. Фото ілюстративне: Міноборони України

Російські пропагандисти поширюють фейкову рекламу нібито від імені Міноборони України. У цих повідомленнях вони закликають підписувати контакт із ЗСУ за гроші, які доріврюють майже трьох тисячам наборів суші.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

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На зображенні, яке поширюють росіяни, дівчина у формі. Таким чином пропагандисти натякають на жіночу мобілізацію.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що такої рекламної кампанії не існує. На офіційних ресурсах Міністерства оборони України немає жодної подібної публікації. Зображення ж є фотомонтажем, який створили, щоб дискредитувати програму "Контракт 18–24". Подібний фейк росіяни вже поширювали. Тоді вони стверджували, що контракт у ЗСУ дорівнює вартості підписки на Netflix.

Раніше політолог Кирило Сазонов спростував російський фейк про "зачистку" Курської області від українських військовослужбовців. Бої на цьому напрямку не припиняються.

Також у Центрі протидії дезінформації назвали фейковою інформацією щодо хімічного отруєння двох рятувальників, які працювали на місці падіння БпЛА в Полтавській області. Такі чутки ширилися мережею у другій половині квітня.