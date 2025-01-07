В чем преимущество устроиться на контрактную службу вместо мобилизации

Учет военнообязанных. Иллюстративное фото: УНИАН

Во время военного положения служба в Вооруженных Силах Украины кроме мобилизации существует еще и контрактная служба. Она предоставляет гражданам стабильный доход, социальную защиту и возможность самостоятельно выбрать место службы.

О возможности заключить контракт с ВСУ и о выгодах от него сообщает Минобороны Украины.

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Кто имеет право заключить контракт

Право заключить контракт имеют как граждане Украины, так и иностранцы и лица без гражданства, которым исполнилось 18 лет. Лица, которые уже мобилизованы и проходят военную службу, также могут заключить контракт.

Виды контрактов и сроки службы в ВСУ. Фото: Минобороны Украины

Сроки военной службы по контракту во время военного положения устанавливаются до объявления решения о демобилизации. Кроме того, законодательством предусмотрены следующие сроки:

рядовой состав (солдат, старший солдат): 3 года;

сержантский и старшинский состав: от 3 до 5 лет;

военнослужащие с военным образованием (военные колледжи): 5 лет;

офицерский состав (выпускники военных высших учебных заведений): 5 лет (для летных специальностей - 10 лет);

офицеры запаса, получившие первичное звание: от 2 до 5 лет;

другие категории офицеров: от 1 до 5 лет.

Военнослужащие, у которых во время военного положения истек срок контракта, продолжают службу до объявления демобилизации.

Контракт может быть прекращен по соответствующим основаниям, определенным законодательством, а также по определенным семейным обстоятельствам.

Преимущества военной службы по контракту

Право выбора подразделения и должности: Военнослужащие, заключающие контракт, могут самостоятельно выбирать место службы в соответствии со своей военно-учетной специальностью. Денежные выплаты и социальные гарантии: Уровень денежного обеспечения мобилизованных и военнослужащих по контракту одинаковый. При первом заключении контракта государство выплачивает единовременную денежную помощь. Кроме того, предусмотрены выплаты на переезд и жилищное обеспечение.

Ранее мы рассказывали, что пользоваться льготами могут и некоторые представители семьи УБД. Речь, в частности, о детях, муже или жене и не только.

Еще мы писали, что военным выплачивают помощь в 50% от денежного обеспечения. Выплата является гарантированной при определенных условиях.