В чому перевага влаштуватись на контрактну службу замість мобілізації

Облік військовозобов'язаних. Ілюстративне фото: УНІАН

Під час воєнного стану служба в Збройних Силах України окрім мобілізації існує ще й контрактна служба. Вона надає громадянам стабільний дохід, соціальний захист та можливість самостійно обрати місце служби.

Про можливість заключити контракт із ЗСУ та про вигоди від нього повідомляє Міноборони України.

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Хто має право укласти контракт

Право укласти контракт мають як громадяни України, так і іноземці та особи без громадянства, яким виповнилося 18 років. Особи, що вже мобілізовані та проходять військову службу, також можуть укласти контракт.

Види контрактів та строки служби в ЗСУ. Фото: Міноборони України

Строки військової служби за контрактом під час воєнного стану встановлюються до оголошення рішення про демобілізацію. Крім того, законодавством передбачені такі строки:

рядовий склад (солдат, старший солдат): 3 роки;

сержантський та старшинський склад: від 3 до 5 років;

військовослужбовці з військовою освітою (військові коледжі): 5 років;

офіцерський склад (випускники військових вищих навчальних закладів): 5 років (для льотних спеціальностей – 10 років);

офіцери запасу, які отримали первинне звання: від 2 до 5 років;

інші категорії офіцерів: від 1 до 5 років.

Військовослужбовці, у яких під час воєнного стану закінчився строк контракту, продовжують службу до оголошення демобілізації.

Контракт може бути припинено за відповідними підставами, визначеними законодавством, а також за певними сімейними обставинами.

Переваги військової служби за контрактом

Право вибору підрозділу та посади: Військовослужбовці, що укладають контракт, можуть самостійно обирати місце служби відповідно до своєї військово-облікової спеціальності. Грошові виплати та соціальні гарантії: Рівень грошового забезпечення мобілізованих та військовослужбовців за контрактом однаковий. При першому укладанні контракту держава виплачує одноразову грошову допомогу. Крім того, передбачені виплати на переїзд та житлове забезпечення.

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