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Контракт як альтернатива мобілізації — в чому основні переваги

7 січня 2025 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В чому перевага влаштуватись на контрактну службу замість мобілізації
Облік військовозобов'язаних. Ілюстративне фото: УНІАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Під час воєнного стану служба в Збройних Силах України окрім мобілізації існує ще й контрактна служба. Вона надає громадянам стабільний дохід, соціальний захист та можливість самостійно обрати місце служби. 

Про можливість заключити контракт із ЗСУ та про вигоди від нього повідомляє Міноборони України.

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Хто має право укласти контракт

Право укласти контракт мають як громадяни України, так і іноземці та особи без громадянства, яким виповнилося 18 років.  Особи, що вже мобілізовані та проходять військову службу, також можуть укласти контракт.

Види контрактів та строки служби в ЗСУ
Види контрактів та строки служби в ЗСУ. Фото: Міноборони України

Строки військової служби за контрактом під час воєнного стану встановлюються до оголошення рішення про демобілізацію. Крім того, законодавством передбачені такі строки:

  • рядовий склад (солдат, старший солдат): 3 роки;
  • сержантський та старшинський склад: від 3 до 5 років;
  • військовослужбовці з військовою освітою (військові коледжі): 5 років;
  • офіцерський склад (випускники військових вищих навчальних закладів): 5 років (для льотних спеціальностей – 10 років);
  • офіцери запасу, які отримали первинне звання: від 2 до 5 років;
  • інші категорії офіцерів: від 1 до 5 років.

Військовослужбовці, у яких під час воєнного стану закінчився строк контракту, продовжують службу до оголошення демобілізації.

Контракт може бути припинено за відповідними підставами, визначеними законодавством, а також за певними сімейними обставинами.

Переваги військової служби за контрактом

  1. Право вибору підрозділу та посади: Військовослужбовці, що укладають контракт, можуть самостійно обирати місце служби відповідно до своєї військово-облікової спеціальності.
  2. Грошові виплати та соціальні гарантії: Рівень грошового забезпечення мобілізованих та військовослужбовців за контрактом однаковий. При першому укладанні контракту держава виплачує одноразову грошову допомогу. Крім того, передбачені виплати на переїзд та житлове забезпечення.

Раніше ми розповідали, що користуватися пільгами можуть й деякі представники сім'ї УБД. Мова, зокрема, про дітей, чоловіка або дружину і не тільки. 

Ще ми писали, що військовим виплачують допомогу в 50% від грошового забезпечення. Виплата є гарантованою за певних умов.

ЗСУ мобілізація контракт Рекрутинг

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