Контракты 18-24: дроны – новые условия службы и подготовки в ВСУ

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

"Контракты 18-24: дроны" — это расширение проекта для молодежи, которая заинтересована в технологиях. В армию можно присоединиться не только на стрелковые должности, но и по направлению применения беспилотных систем. Расширение охватывает специальности, связанные с управлением беспилотниками, а также их техническим обслуживанием и ремонтом.

В Первом центре рекрутинга Сухопутных войск рассказали о других важных нововведениях, которые вступили в силу с началом осени.

Порядок подготовки, сроки и нюансы

В отличие от начальной программы "Контракт 18-24", в расширении, касающемся беспилотников, есть существенная разница — срок службы составляет два года, причем 12 месяцев обязательно должны быть посвящены участию в боевых действиях для выполнения условий контракта.

"Как я всегда повторяю: рекрутинг — это о добровольном выборе, это когда ты сам выбираешь, куда и кем идти. Проект "Контракт 18-24" также расширился таким образом, что добровольцы теперь имеют еще больше выбора: контракт на 1 год на пехотных должностях или на 2 года — оператором дрона или специалистом по эксплуатации или ремонту. Куда пойти — каждый выбирает сам", — отметил офицер Первого центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья Абель.

Увеличение срока контракта связывают с тем, что подготовка специалистов и операторов — это значительно более длительный процесс, который требует овладения воинами более глубоких знаний и профессиональных навыков.

"Порядок подготовки военнослужащих для прохождения военной службы по этому контракту можно условно разделить на три части: базовая общевойсковая подготовка (далее — БОВП), профессиональная подготовка по определенной ВОС (военно-учетной специальности) и курс адаптации", — рассказал изданию Новини.LIVE Абель.

В Первом центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ сообщили, что сейчас срок БЗВП для военнослужащих по этому контракту составляет до 45 дней, но не менее одного месяца.

"БЗВП проводят определенные воинские части, при наличии подготовленного инструкторского состава и учебных объектов. В случае отсутствия таковых, определяется объект с возможностями подготовки, в том числе — учебный центр. Среди важного — следует еще отметить, что установлен предельный срок направления военнослужащего на базовую общевойсковую подготовку — до двух недель с момента заключения ими контракта", — отмечает Абель.

Что касается подготовки, то ее продолжительность зависит от выбранной программы обучения и может составлять от 5 до 60 дней.

"Последним этапом подготовки является курс адаптации, который длится 14 суток. Контрактники после прохождения предыдущих этапов подготовки попадают в часть, в которой будут нести службу. И уже на месте проходят адаптационный курс с привлечением инструкторского состава, а также офицеров и сержантов боевых подразделений, которые помогут лучше влиться в коллектив и понять современные условия ведения боевых действий по опыту украино-российской войны", — подытожил Абель.

Куда обращаться

Приобщиться к войску по проекту "Контракт 18-24: дроны", как и для стрелковых должностей, можно с помощью официального сайта Первого центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ или обратившись в одно из представительств, которые действуют в Киеве, Сумах, Львове, Днепре, Одессе и Харькове.

Напомним, военные, которые подписали контракт на один или два года до достижения 25-летнего возраста и уволились со службы до наступления мобилизационного возраста, могут подлежать мобилизации.

Кроме того, военнослужащие, которые подписывают контракт, имеют право на определенную единовременную денежную выплату.