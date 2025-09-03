Контракти 18-24: дрони — нові умови служби та підготовки у ЗСУ

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

"Контракти 18-24: дрони" — це розширення проєкту для молоді, яка зацікавлена в технологіях. До війська можна долучитися не тільки на стрілецькі посади, але й за напрямок застосування безпілотних систем. Розширення охоплює спеціальності, пов’язані з управлінням безпілотниками, а також їх технічним обслуговуванням і ремонтом.

У Першому центрі рекрутингу Сухопутних військ розповіли про інші важливі нововведення, які набрали чинності з початком осені.

Реклама

Читайте також:

Порядок підготовки, терміни та нюанси

На відміну від початкової програми "Контракт 18-24", у розширенні, що стосується безпілотників, є суттєва різниця — термін служби складає два роки, причому 12 місяців обов’язково мають бути присвячені участі у бойових діях для виконання умов контракту.

"Як я завжди повторюю: рекрутинг — це про добровільний вибір, це коли ти сам обираєш, куди і ким йти. Проєкт "Контракт 18-24" також розширився таким чином, що добровольці тепер мають ще більше вибору: контракт на 1 рік на піхотних посадах або на 2 роки — оператором дрона чи фахівцем з експлуатації або ремонту. Куди піти — кожен обирає сам", — зауважив офіцер Першого центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель.

Збільшення терміну контракту повʼязують із тим, що підготовка фахівців і операторів — це значно триваліший процес, який потребує опанування воїнами більш глибоких знань і фахових навичок.

"Порядок підготовки військовослужбовців для проходження військової служби за цим контрактом можна умовно розділити на три частини: базова загальновійськова підготовка (далі — БЗВП), фахова підготовка за визначеною ВОС (військово-обліковою спеціальністю) і курс адаптації", — розповів виданню Новини.LIVE Абель.

У Першому центрі рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ повідомили, що наразі термін БЗВП для військовослужбовців за цим контрактом становить до 45 днів, але не менше одного місяця.

"БЗВП проводять визначені військові частини, в разі наявності підготовленого інструкторського складу та навчальних об’єктів. У разі відсутності таких, визначається обʼєкт з можливостями підготовки, в тому числі — навчальний центр. Серед важливого — слід ще наголосити, що встановлено граничний термін направлення військовослужбовця на базову загальновійськову підготовку — до двох тижнів з моменту укладання ними контракту", — наголошує Абель.

Щодо підготовки, то її тривалість залежить від обраної програми навчання і може становити від 5 до 60 днів.

"Останнім етапом підготовки є курс адаптації, який триває 14 діб. Контрактники після проходження попередніх етапів підготовки потрапляють до частини, в якій будуть нести службу. І вже на місці проходять адаптаційний курс із залученням інструкторського складу, а також офіцерів і сержантів бойових підрозділів, які допоможуть краще влитися в колектив і зрозуміти сучасні умови ведення бойових дій за досвідом україно-російської війни", — підсумував Абель.

Куди звертатися

Долучитися до війська за проєктом "Контракт 18-24: дрони", як і для стрілецьких посад, можна за допомогою офіційного сайту Першого центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ або звернувшись до одного з представництв, які діють у Києві, Сумах, Львові, Дніпрі, Одесі та Харкові.

Нагадаємо, військові, які підписали контракт на один або два роки до досягнення 25-річного віку та звільнилися зі служби до настання мобілізаційного віку, можуть підлягати мобілізації.

Крім того, військовослужбовці, які підписують контракт, мають право на певну одноразову грошову виплату.